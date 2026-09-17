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Грабли пластиковые PALISAD 61738, 430 мм, 13 прямых зубьев, усиленные, без черенка, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Грабли пластиковые PALISAD 61738, 430 мм, 13 прямых зубьев, усиленные, без черенка, LUXE

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Грабли пластиковые PALISAD 61738, 430 мм, 13 прямых зубьев, усиленные, без черенка, LUXE - фото 1
Грабли пластиковые PALISAD 61738, 430 мм, 13 прямых зубьев, усиленные, без черенка, LUXE - фото 2
Грабли пластиковые PALISAD 61738, 430 мм, 13 прямых зубьев, усиленные, без черенка, LUXE - фото 3
Грабли пластиковые PALISAD 61738, 430 мм, 13 прямых зубьев, усиленные, без черенка, LUXE - фото 4
Грабли пластиковые PALISAD 61738, 430 мм, 13 прямых зубьев, усиленные, без черенка, LUXE - фото 5
Грабли пластиковые PALISAD 61738, 430 мм, 13 прямых зубьев, усиленные, без черенка, LUXE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
нет
Тип грабель
с прямыми зубьями
Количество зубцов
13
Материал зубцов
полипропилен
Ширина рабочей части, мм
430
  • Грабли пластиковые PALISAD 61738, 430 мм, 13 прямых зубьев, усиленные, без черенка, LUXE - фото 1
  • Грабли пластиковые PALISAD 61738, 430 мм, 13 прямых зубьев, усиленные, без черенка, LUXE - фото 2
  • Грабли пластиковые PALISAD 61738, 430 мм, 13 прямых зубьев, усиленные, без черенка, LUXE - фото 3
  • Грабли пластиковые PALISAD 61738, 430 мм, 13 прямых зубьев, усиленные, без черенка, LUXE - фото 4
  • Грабли пластиковые PALISAD 61738, 430 мм, 13 прямых зубьев, усиленные, без черенка, LUXE - фото 5
  • Грабли пластиковые PALISAD 61738, 430 мм, 13 прямых зубьев, усиленные, без черенка, LUXE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749082
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Грабли пластиковые PALISAD 61738, 430 мм, 13 прямых зубьев, усиленные, без черенка, LUXE
130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
нет
Тип грабель
с прямыми зубьями
Количество зубцов
13
Материал зубцов
полипропилен
Ширина рабочей части, мм
430
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Грабли пластиковые PALISAD 61738, 430 мм, 13 прямых зубьев, усиленные, без черенка, LUXE

Усиленные пластиковые грабли Palisad LUXE 61738 с 13 прямыми зубьями и шириной рабочей части 430 мм, без черенка, — садовый инвентарь, предназначенный для рыхления почвы, а также уборки территории. Черенок приобретается отдельно — можно подобрать наиболее подходящий, совместимый с тулейкой диаметром 30 мм.

Преимущества

  • Долговечность — грабли изготовлены из высококачественного полипропилена, устойчивого к перепадам температур и воздействию ультрафиолета.
  • Прочность — благодаря утолщенному профилю зубьев и ребрам жесткости грабли выдерживают большие нагрузки и не ломаются.
  • Эффективная работа — зубья с заостренными концами легко проникают в грунт.
  • Малый вес 170 г — граблями можно долго работать без ощущения усталости.

Отзывы о товаре Грабли пластиковые PALISAD 61738, 430 мм, 13 прямых зубьев, усиленные, без черенка, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Назначение
для рыхления почвы
Черенок
нет
Тип грабель
с прямыми зубьями
Количество зубцов
13
Материал зубцов
полипропилен
Ширина рабочей части, мм
430
Страна производитель
Россия
Описание

Усиленные пластиковые грабли Palisad LUXE 61738 с 13 прямыми зубьями и шириной рабочей части 430 мм, без черенка, — садовый инвентарь, предназначенный для рыхления почвы, а также уборки территории. Черенок приобретается отдельно — можно подобрать наиболее подходящий, совместимый с тулейкой диаметром 30 мм.

Преимущества

  • Долговечность — грабли изготовлены из высококачественного полипропилена, устойчивого к перепадам температур и воздействию ультрафиолета.
  • Прочность — благодаря утолщенному профилю зубьев и ребрам жесткости грабли выдерживают большие нагрузки и не ломаются.
  • Эффективная работа — зубья с заостренными концами легко проникают в грунт.
  • Малый вес 170 г — граблями можно долго работать без ощущения усталости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабли пластиковые PALISAD 61738, 430 мм, 13 прямых зубьев, усиленные, без черенка, LUXE - стоимость товара 130 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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