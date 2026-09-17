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Валик "Лаки" СИБРТЕХ 80243, 250 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диаметр ручки 6 мм, велюр купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Валик "Лаки" СИБРТЕХ 80243, 250 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диаметр ручки 6 мм, велюр

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Валик &quot;Лаки&quot; СИБРТЕХ 80243, 250 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диаметр ручки 6 мм, велюр - фото 1
Валик &quot;Лаки&quot; СИБРТЕХ 80243, 250 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диаметр ручки 6 мм, велюр - фото 2
Валик &quot;Лаки&quot; СИБРТЕХ 80243, 250 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диаметр ручки 6 мм, велюр - фото 3
Валик &quot;Лаки&quot; СИБРТЕХ 80243, 250 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диаметр ручки 6 мм, велюр - фото 4
Валик &quot;Лаки&quot; СИБРТЕХ 80243, 250 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диаметр ручки 6 мм, велюр - фото 5
Валик &quot;Лаки&quot; СИБРТЕХ 80243, 250 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диаметр ручки 6 мм, велюр - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Материал валика
велюр
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
5
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
  • Валик &quot;Лаки&quot; СИБРТЕХ 80243, 250 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диаметр ручки 6 мм, велюр - фото 1
  • Валик &quot;Лаки&quot; СИБРТЕХ 80243, 250 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диаметр ручки 6 мм, велюр - фото 2
  • Валик &quot;Лаки&quot; СИБРТЕХ 80243, 250 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диаметр ручки 6 мм, велюр - фото 3
  • Валик &quot;Лаки&quot; СИБРТЕХ 80243, 250 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диаметр ручки 6 мм, велюр - фото 4
  • Валик &quot;Лаки&quot; СИБРТЕХ 80243, 250 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диаметр ручки 6 мм, велюр - фото 5
  • Валик &quot;Лаки&quot; СИБРТЕХ 80243, 250 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диаметр ручки 6 мм, велюр - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
140 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749081
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Валик "Лаки" СИБРТЕХ 80243, 250 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диаметр ручки 6 мм, велюр
140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
велюр
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
5
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Валик "Лаки" СИБРТЕХ 80243, 250 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диаметр ручки 6 мм, велюр

Валик Сибртех «Лаки» 80243 с ворсом длиной 5 мм из велюра, ручкой 6 мм, роликом 250 х 36 мм, обеспечивает нанесение ЛКМ тонким слоем, что делает его лучшим помощником для работ с лаками на гладких поверхностях. Валик шириной 250 мм быстро справляется с окрашиванием участков большой площади.

Преимущества

  • Долговечность — валик изготовлен с применением новейшей технологии Termofusion Coinjection.
  • Быстрая замена и очистка — валик классической конструкции с трубкой внутри снимается и устанавливается за несколько секунд.
  • Надежность — термически приклеенная шубка не отслаивается от ролика, поэтому он прослужит долго.
  • Защита от коррозии — оцинкованный бюгель устойчив к воздействию влаги.
  • Равномерное нанесение материала — шубка не имеет шва, а ее обработанные края не топорщатся, поэтому валик не оставляет следов на поверхности.
  • Комфортная работа — ролик свободно вращается и не заедает во время окрашивания.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик "Лаки" СИБРТЕХ 80243, 250 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диаметр ручки 6 мм, велюр




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
велюр
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
5
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Описание

Валик Сибртех «Лаки» 80243 с ворсом длиной 5 мм из велюра, ручкой 6 мм, роликом 250 х 36 мм, обеспечивает нанесение ЛКМ тонким слоем, что делает его лучшим помощником для работ с лаками на гладких поверхностях. Валик шириной 250 мм быстро справляется с окрашиванием участков большой площади.

Преимущества

  • Долговечность — валик изготовлен с применением новейшей технологии Termofusion Coinjection.
  • Быстрая замена и очистка — валик классической конструкции с трубкой внутри снимается и устанавливается за несколько секунд.
  • Надежность — термически приклеенная шубка не отслаивается от ролика, поэтому он прослужит долго.
  • Защита от коррозии — оцинкованный бюгель устойчив к воздействию влаги.
  • Равномерное нанесение материала — шубка не имеет шва, а ее обработанные края не топорщатся, поэтому валик не оставляет следов на поверхности.
  • Комфортная работа — ролик свободно вращается и не заедает во время окрашивания.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик "Лаки" СИБРТЕХ 80243, 250 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диаметр ручки 6 мм, велюр - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 140 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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