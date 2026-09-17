Валик сменный ВЕЛЮР MATRIX 80780, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм
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Характеристики
Описание товара Валик сменный ВЕЛЮР MATRIX 80780, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм
Сменный валик Matrix «ВЕЛЮР» 80780 с ворсом 4 мм из шерсти и полиакрила, диаметром 48 мм, шириной 180 мм, под ручку 8 мм, подходит для финишной окраски поверхностей, т.к. наносит ЛКМ максимально тонким слоем. Рекомендован для работ с лаками, в том числе содержащими агрессивные химические вещества. За счет короткого ворса валик оптимален для гладкофактурных поверхностей: полов и отполированной древесины.
Преимущества
- Быстросъемная система крепления — установка и снятие валика с бюгеля занимают несколько секунд, что экономит время на подготовку к работе, его замену и очистку.
- Равномерное нанесение краски — на валике нет шва, а ворс по краям острижен, поэтому на поверхности не остается следов.
- Возможность многократного применения — шубка не отслаивается, т.к. приклеена на ролик с использованием технологии Termofusion.
- Размер 180 х 48 мм — валиком удобно окрашивать большие площади.
- Комфортная и эффективная работа — валик не заедает в процессе окрашивания, что обеспечивает максимальную отдачу ЛКМ на поверхность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Сменный валик Matrix «ВЕЛЮР» 80780 с ворсом 4 мм из шерсти и полиакрила, диаметром 48 мм, шириной 180 мм, под ручку 8 мм, подходит для финишной окраски поверхностей, т.к. наносит ЛКМ максимально тонким слоем. Рекомендован для работ с лаками, в том числе содержащими агрессивные химические вещества. За счет короткого ворса валик оптимален для гладкофактурных поверхностей: полов и отполированной древесины.
Преимущества
- Быстросъемная система крепления — установка и снятие валика с бюгеля занимают несколько секунд, что экономит время на подготовку к работе, его замену и очистку.
- Равномерное нанесение краски — на валике нет шва, а ворс по краям острижен, поэтому на поверхности не остается следов.
- Возможность многократного применения — шубка не отслаивается, т.к. приклеена на ролик с использованием технологии Termofusion.
- Размер 180 х 48 мм — валиком удобно окрашивать большие площади.
- Комфортная и эффективная работа — валик не заедает в процессе окрашивания, что обеспечивает максимальную отдачу ЛКМ на поверхность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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