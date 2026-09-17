Top.Mail.Ru
Валик сменный ВЕЛЮР MATRIX 80780, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Валик сменный ВЕЛЮР MATRIX 80780, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Валик сменный ВЕЛЮР MATRIX 80780, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 1
Валик сменный ВЕЛЮР MATRIX 80780, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 2
Валик сменный ВЕЛЮР MATRIX 80780, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Материал валика
полиакрил, шерсть
Высота ворса, мм
4
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
  • Валик сменный ВЕЛЮР MATRIX 80780, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 1
  • Валик сменный ВЕЛЮР MATRIX 80780, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 2
  • Валик сменный ВЕЛЮР MATRIX 80780, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
140 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749080
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Валик сменный ВЕЛЮР MATRIX 80780, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм
140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
полиакрил, шерсть
Высота ворса, мм
4
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Валик сменный ВЕЛЮР MATRIX 80780, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм

Сменный валик Matrix «ВЕЛЮР» 80780 с ворсом 4 мм из шерсти и полиакрила, диаметром 48 мм, шириной 180 мм, под ручку 8 мм, подходит для финишной окраски поверхностей, т.к. наносит ЛКМ максимально тонким слоем. Рекомендован для работ с лаками, в том числе содержащими агрессивные химические вещества. За счет короткого ворса валик оптимален для гладкофактурных поверхностей: полов и отполированной древесины.

Преимущества

  • Быстросъемная система крепления — установка и снятие валика с бюгеля занимают несколько секунд, что экономит время на подготовку к работе, его замену и очистку.
  • Равномерное нанесение краски — на валике нет шва, а ворс по краям острижен, поэтому на поверхности не остается следов.
  • Возможность многократного применения — шубка не отслаивается, т.к. приклеена на ролик с использованием технологии Termofusion.
  • Размер 180 х 48 мм — валиком удобно окрашивать большие площади.
  • Комфортная и эффективная работа — валик не заедает в процессе окрашивания, что обеспечивает максимальную отдачу ЛКМ на поверхность.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик сменный ВЕЛЮР MATRIX 80780, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
полиакрил, шерсть
Высота ворса, мм
4
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Описание

Сменный валик Matrix «ВЕЛЮР» 80780 с ворсом 4 мм из шерсти и полиакрила, диаметром 48 мм, шириной 180 мм, под ручку 8 мм, подходит для финишной окраски поверхностей, т.к. наносит ЛКМ максимально тонким слоем. Рекомендован для работ с лаками, в том числе содержащими агрессивные химические вещества. За счет короткого ворса валик оптимален для гладкофактурных поверхностей: полов и отполированной древесины.

Преимущества

  • Быстросъемная система крепления — установка и снятие валика с бюгеля занимают несколько секунд, что экономит время на подготовку к работе, его замену и очистку.
  • Равномерное нанесение краски — на валике нет шва, а ворс по краям острижен, поэтому на поверхности не остается следов.
  • Возможность многократного применения — шубка не отслаивается, т.к. приклеена на ролик с использованием технологии Termofusion.
  • Размер 180 х 48 мм — валиком удобно окрашивать большие площади.
  • Комфортная и эффективная работа — валик не заедает в процессе окрашивания, что обеспечивает максимальную отдачу ЛКМ на поверхность.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик сменный ВЕЛЮР MATRIX 80780, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм - по цене 140 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...