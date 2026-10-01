Top.Mail.Ru
Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80626, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80626, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80626, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 1
Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80626, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 2
Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80626, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Назначение
нанесение любых типов лакокрасочных материалов на грубые неровные поверхности
Материал валика
нейлон
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
  • Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80626, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 1
  • Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80626, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 2
  • Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80626, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749079
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Назначение
нанесение любых типов лакокрасочных материалов на грубые неровные поверхности
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
нейлон
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80626, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм

Сменный валик Matrix 80626 «Нейлон Люкс» с полиамидным ворсом длиной 18 мм и диаметром ролика 48 мм подходит для бюгелей 8 мм. Он предназначен для нанесения любых типов лакокрасочных материалов на грубые неровные поверхности. Ширина 180 мм позволяет эффективно и быстро окрашивать большие площади: стены, потолки, фасады и т.д. За счет длины 18 мм ворс прокрашивает самые труднодоступные места, обеспечивая высокое качество окраса.

Преимущества

  • Полиамидная шубка обладает наилучшей формостойкостью, износостойкостью и краскообменными свойствами, поэтому максимально эффективно окрашивает даже неровные поверхности.
  • Ворс из полиамида особенно устойчив к разрывным нагрузкам, не осыпается и надолго сохраняет высокие эксплуатационные свойства.
  • Свободное вращение ролика в сочетании с высококачественным ворсом обеспечивают максимальную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность и снижают расход материалов.
  • Благодаря быстросъемной конструкции валик легко демонтируется с бюгеля для промывки и замены.
  • Шубка приклеена к ролику по технологии Termofusion, поэтому она защищена от деформации и отслаивания, в том числе при длительном использовании.
  • Бесшовная структура шубки и обработанные края ролика позволяют наносить краску аккуратно, без следов и полос.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80626, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Назначение
нанесение любых типов лакокрасочных материалов на грубые неровные поверхности
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
нейлон
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Россия
Описание

Сменный валик Matrix 80626 «Нейлон Люкс» с полиамидным ворсом длиной 18 мм и диаметром ролика 48 мм подходит для бюгелей 8 мм. Он предназначен для нанесения любых типов лакокрасочных материалов на грубые неровные поверхности. Ширина 180 мм позволяет эффективно и быстро окрашивать большие площади: стены, потолки, фасады и т.д. За счет длины 18 мм ворс прокрашивает самые труднодоступные места, обеспечивая высокое качество окраса.

Преимущества

  • Полиамидная шубка обладает наилучшей формостойкостью, износостойкостью и краскообменными свойствами, поэтому максимально эффективно окрашивает даже неровные поверхности.
  • Ворс из полиамида особенно устойчив к разрывным нагрузкам, не осыпается и надолго сохраняет высокие эксплуатационные свойства.
  • Свободное вращение ролика в сочетании с высококачественным ворсом обеспечивают максимальную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность и снижают расход материалов.
  • Благодаря быстросъемной конструкции валик легко демонтируется с бюгеля для промывки и замены.
  • Шубка приклеена к ролику по технологии Termofusion, поэтому она защищена от деформации и отслаивания, в том числе при длительном использовании.
  • Бесшовная структура шубки и обработанные края ролика позволяют наносить краску аккуратно, без следов и полос.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80626, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 18 мм, диаметр ручки 8 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...