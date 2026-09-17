Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм
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Характеристики
Описание товара Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм
Шлифовальный круг Denzel A24QBF 74273 диаметром 230 мм и толщиной 6,0 мм устанавливается на фланец углошлифовальной машины с посадочным размером 22,2 мм. Максимальная частота вращения составляет 6650 об/мин. Круг предназначен для ручной обработки углеродистых и нержавеющих сталей без использования смазочно-охлаждающих жидкостей. Позволяет эффективно шлифовать поверхности, зачищать сварные швы и кромки после реза, удалять заусенцы, окалину и прочие дефекты. Круг пригодится в слесарной мастерской.
Преимущества
- Эффективность — абразивом являются крупные зерна белого и нормального электрокорунда со специальными добавками, характеризующиеся высокой режущей способностью.
- Безопасная работа — трехслойная стеклосетка надежно защищает круг от разрушения при высоких нагрузках.
- Износостойкость — бакелитовая связка крепко удерживает зерна абразива и обеспечивает длительную эффективную работу на высокой скорости.
- Подтвержденное качество — оснастка прошла сертификацию MPA-Hannover, что гарантирует ее надежность и безопасность в использовании.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Шлифовальный круг Denzel A24QBF 74273 диаметром 230 мм и толщиной 6,0 мм устанавливается на фланец углошлифовальной машины с посадочным размером 22,2 мм. Максимальная частота вращения составляет 6650 об/мин. Круг предназначен для ручной обработки углеродистых и нержавеющих сталей без использования смазочно-охлаждающих жидкостей. Позволяет эффективно шлифовать поверхности, зачищать сварные швы и кромки после реза, удалять заусенцы, окалину и прочие дефекты. Круг пригодится в слесарной мастерской.
Преимущества
- Эффективность — абразивом являются крупные зерна белого и нормального электрокорунда со специальными добавками, характеризующиеся высокой режущей способностью.
- Безопасная работа — трехслойная стеклосетка надежно защищает круг от разрушения при высоких нагрузках.
- Износостойкость — бакелитовая связка крепко удерживает зерна абразива и обеспечивает длительную эффективную работу на высокой скорости.
- Подтвержденное качество — оснастка прошла сертификацию MPA-Hannover, что гарантирует ее надежность и безопасность в использовании.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм