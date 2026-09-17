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Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм

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Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм - фото 1
Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм - фото 2
Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм - фото 3
Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм - фото 4
Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм - фото 5
Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм - фото 6
Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм - фото 7
Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
24
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
  • Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм - фото 1
  • Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм - фото 2
  • Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм - фото 3
  • Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм - фото 4
  • Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм - фото 5
  • Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм - фото 6
  • Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм - фото 7
  • Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
160 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749075
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм
160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал
бакелитовая с армированием
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм

Шлифовальный круг Denzel A24QBF 74273 диаметром 230 мм и толщиной 6,0 мм устанавливается на фланец углошлифовальной машины с посадочным размером 22,2 мм. Максимальная частота вращения составляет 6650 об/мин. Круг предназначен для ручной обработки углеродистых и нержавеющих сталей без использования смазочно-охлаждающих жидкостей. Позволяет эффективно шлифовать поверхности, зачищать сварные швы и кромки после реза, удалять заусенцы, окалину и прочие дефекты. Круг пригодится в слесарной мастерской.

Преимущества

  • Эффективность — абразивом являются крупные зерна белого и нормального электрокорунда со специальными добавками, характеризующиеся высокой режущей способностью.
  • Безопасная работа — трехслойная стеклосетка надежно защищает круг от разрушения при высоких нагрузках.
  • Износостойкость — бакелитовая связка крепко удерживает зерна абразива и обеспечивает длительную эффективную работу на высокой скорости.
  • Подтвержденное качество — оснастка прошла сертификацию MPA-Hannover, что гарантирует ее надежность и безопасность в использовании.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал
бакелитовая с армированием
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шлифовальный круг Denzel A24QBF 74273 диаметром 230 мм и толщиной 6,0 мм устанавливается на фланец углошлифовальной машины с посадочным размером 22,2 мм. Максимальная частота вращения составляет 6650 об/мин. Круг предназначен для ручной обработки углеродистых и нержавеющих сталей без использования смазочно-охлаждающих жидкостей. Позволяет эффективно шлифовать поверхности, зачищать сварные швы и кромки после реза, удалять заусенцы, окалину и прочие дефекты. Круг пригодится в слесарной мастерской.

Преимущества

  • Эффективность — абразивом являются крупные зерна белого и нормального электрокорунда со специальными добавками, характеризующиеся высокой режущей способностью.
  • Безопасная работа — трехслойная стеклосетка надежно защищает круг от разрушения при высоких нагрузках.
  • Износостойкость — бакелитовая связка крепко удерживает зерна абразива и обеспечивает длительную эффективную работу на высокой скорости.
  • Подтвержденное качество — оснастка прошла сертификацию MPA-Hannover, что гарантирует ее надежность и безопасность в использовании.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг шлифовальный по металлу DENZEL A24QBF 74273, 230 ? 6, 0 ? 22, 2 мм - купить по цене 160 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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