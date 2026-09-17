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Бур по бетону MATRIX 70650, 10 ? 210 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур по бетону MATRIX 70650, 10 ? 210 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной

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Бур по бетону MATRIX 70650, 10 ? 210 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 1
Бур по бетону MATRIX 70650, 10 ? 210 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
10
Минимальный диаметр, мм
10
Максимальный диаметр, мм
10
Длина, мм
210
Ширина, мм
10
Комплектация
поштучно
  • Бур по бетону MATRIX 70650, 10 ? 210 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 1
  • Бур по бетону MATRIX 70650, 10 ? 210 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
160 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749074
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бур по бетону MATRIX 70650, 10 ? 210 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной
160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
10
Минимальный диаметр, мм
10
Максимальный диаметр, мм
10
Длина, мм
210
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
поштучно
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Бур по бетону MATRIX 70650, 10 ? 210 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной

Бур по бетону Matrix 70650 размером 10 х 210 мм используется с перфораторами типа SDS Plus. Используется для получения отверстий в особо твердых поверхностях, таких как бетон, арматура, кирпич, искусственный и натуральный камень. Благодаря твердосплавной пластине с 4 резцами бур успешно справляется с большими объемами работ.



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Отзывы о товаре Бур по бетону MATRIX 70650, 10 ? 210 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
10
Минимальный диаметр, мм
10
Максимальный диаметр, мм
10
Длина, мм
210
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
поштучно
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Бур по бетону Matrix 70650 размером 10 х 210 мм используется с перфораторами типа SDS Plus. Используется для получения отверстий в особо твердых поверхностях, таких как бетон, арматура, кирпич, искусственный и натуральный камень. Благодаря твердосплавной пластине с 4 резцами бур успешно справляется с большими объемами работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур по бетону MATRIX 70650, 10 ? 210 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной – стоимость товара 160 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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