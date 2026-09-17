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Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80883, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80883, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм

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Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80883, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 1
Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80883, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 2
Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80883, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 3
Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80883, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 4
Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80883, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 5
Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80883, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
  • Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80883, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 1
  • Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80883, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 2
  • Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80883, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 3
  • Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80883, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 4
  • Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80883, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 5
  • Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80883, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749071
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80883, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм
150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80883, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм

Валик Matrix «ГРЕЙТЕКС» 80883 с ворсом 12 мм из полиакрила, шириной ролика 250 мм и диаметром 36 мм, с ручкой 6 мм, используется для подготовки под покраску поверхностей с гладкой и шероховатой фактурой, а также для окрашивания полов, потолков и стен. Шубка увеличенной плотности из полиакрила устойчива к воздействию растворителей, поэтому подходит для красок любого типа.

Преимущества

  • Высокие эксплуатационные качества — полиакрил устойчив к разрыву и хорошо держит форму, обеспечивая качественное окрашивание.
  • Возможность многократного использования — быстросъемная система крепления позволяет легко снимать ролик с бюгеля, поэтому его можно почистить или заменить при необходимости.
  • Максимальная отдача краски — валик свободно вращается на металлическом стержне и не заедает во время работы.
  • Деформационная стойкость — термически приклеенная шубка не отслаивается от ролика даже при частом использовании.
  • Равномерное окрашивание — бесшовная шубка с обработанными краями не оставляет следов на поверхности.
  • Устойчивость к воздействию влаги — оцинкованный бюгель не подвержен коррозии.
  • Высокая скорость работы — валик шириной 250 мм и диаметром 36 мм быстро окрашивает большие поверхности.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80883, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Развернуть
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Описание

Валик Matrix «ГРЕЙТЕКС» 80883 с ворсом 12 мм из полиакрила, шириной ролика 250 мм и диаметром 36 мм, с ручкой 6 мм, используется для подготовки под покраску поверхностей с гладкой и шероховатой фактурой, а также для окрашивания полов, потолков и стен. Шубка увеличенной плотности из полиакрила устойчива к воздействию растворителей, поэтому подходит для красок любого типа.

Преимущества

  • Высокие эксплуатационные качества — полиакрил устойчив к разрыву и хорошо держит форму, обеспечивая качественное окрашивание.
  • Возможность многократного использования — быстросъемная система крепления позволяет легко снимать ролик с бюгеля, поэтому его можно почистить или заменить при необходимости.
  • Максимальная отдача краски — валик свободно вращается на металлическом стержне и не заедает во время работы.
  • Деформационная стойкость — термически приклеенная шубка не отслаивается от ролика даже при частом использовании.
  • Равномерное окрашивание — бесшовная шубка с обработанными краями не оставляет следов на поверхности.
  • Устойчивость к воздействию влаги — оцинкованный бюгель не подвержен коррозии.
  • Высокая скорость работы — валик шириной 250 мм и диаметром 36 мм быстро окрашивает большие поверхности.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80883, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм - по цене 150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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