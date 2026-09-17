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Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80745, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80745, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки

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Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80745, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 1
Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80745, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 2
Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80745, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 3
Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80745, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 4
Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80745, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
Для лака, Для краски
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
  • Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80745, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 1
  • Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80745, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 2
  • Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80745, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 3
  • Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80745, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 4
  • Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80745, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
160 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749069
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80745, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки
160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Тип валика
малярный
Назначение
Для лака, Для краски
Комплектация
1 валик
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80745, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки

Синтетический валик для внутренних работ Matrix 80745 с бюгелем 8 мм, ворсом 12 мм из полиакрила, шириной 180 мм и диаметром 48 мм, предназначен для окрашивания деревянных поверхностей, стен и потолков. Полиакриловая шубка устойчива к воздействию растворителей, поэтому валик подходит для работы с лакокрасочными материалами любого типа. Ворсинки длиной 12 мм эффективно окрашивают поверхности со средне-гладкой фактурой.ПреимуществаШубка из полиакрила хорошо держит форму, обладает стойкостью к разрывным нагрузкам и изнашиванию, это повышает качество проводимых работ.Валик подходит для окрашивания больших поверхностей за счет ширины 180 мм.Ролик легко демонтируется для очистки и замены благодаря быстросъемной системе крепления.Ролик свободно вращается на металлическом бюгеле, поэтому валик максимально отдает ЛКМ на окрашиваемую поверхность.Шубка приклеена на ролик с использованием технологии Termofusion, не деформируется и не отслаивается даже при интенсивном использовании валика.Бесшовная шубка с обработанными краями не оставляет следов при окрашивании.Оцинкованный бюгель защищен от коррозии и отличается повышенным сроком службы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80745, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Тип валика
малярный
Назначение
Для лака, Для краски
Комплектация
1 валик
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Китай
Описание
Синтетический валик для внутренних работ Matrix 80745 с бюгелем 8 мм, ворсом 12 мм из полиакрила, шириной 180 мм и диаметром 48 мм, предназначен для окрашивания деревянных поверхностей, стен и потолков. Полиакриловая шубка устойчива к воздействию растворителей, поэтому валик подходит для работы с лакокрасочными материалами любого типа. Ворсинки длиной 12 мм эффективно окрашивают поверхности со средне-гладкой фактурой.ПреимуществаШубка из полиакрила хорошо держит форму, обладает стойкостью к разрывным нагрузкам и изнашиванию, это повышает качество проводимых работ.Валик подходит для окрашивания больших поверхностей за счет ширины 180 мм.Ролик легко демонтируется для очистки и замены благодаря быстросъемной системе крепления.Ролик свободно вращается на металлическом бюгеле, поэтому валик максимально отдает ЛКМ на окрашиваемую поверхность.Шубка приклеена на ролик с использованием технологии Termofusion, не деформируется и не отслаивается даже при интенсивном использовании валика.Бесшовная шубка с обработанными краями не оставляет следов при окрашивании.Оцинкованный бюгель защищен от коррозии и отличается повышенным сроком службы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80745, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки - стоимость товара 160 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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