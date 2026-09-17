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Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80625, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80625, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм

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Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80625, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 1
Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80625, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 2
Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80625, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 3
Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80625, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Материал валика
полиамид
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
  • Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80625, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 1
  • Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80625, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 2
  • Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80625, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 3
  • Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80625, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
170 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749068
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80625, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм
170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
полиамид
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80625, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм

Сменный валик Matrix 80625 «Нейлон Профи» с полиамидным ворсом длиной 12 мм и диаметром ролика 48 мм подходит к ручкам диаметром 8 мм. Он предназначен для нанесения любых типов лакокрасочных материалов на поверхности с гладкой текстурой и небольшим рельефом. Ширина 250 мм позволяет эффективно и быстро окрашивать большие площади: стены, потолки, фасады и т.д. Высокое качество работ обеспечивает полиамидная шубка с длиной ворса 12 мм.

Преимущества

  • Полиамидная шубка обладает наилучшей формостойкостью, износостойкостью и краскообменными свойствами, поэтому максимально эффективно окрашивает даже неровные поверхности.
  • Ворс из полиамида особенно устойчив к разрывным нагрузкам, не осыпается и надолго сохраняет высокие эксплуатационные свойства.
  • Свободное вращение ролика в сочетании с высококачественным ворсом обеспечивают максимальную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность и снижают расход материалов.
  • Благодаря быстросъемной конструкции валик легко демонтируется с бюгеля для промывки и замены.
  • Шубка приклеена к ролику по технологии Termofusion, поэтому она защищена от деформации и отслаивания, в том числе при длительном использовании.
  • Бесшовная структура шубки и обработанные края ролика позволяют наносить краску аккуратно, без следов и полос.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80625, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
полиамид
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Китай
Описание

Сменный валик Matrix 80625 «Нейлон Профи» с полиамидным ворсом длиной 12 мм и диаметром ролика 48 мм подходит к ручкам диаметром 8 мм. Он предназначен для нанесения любых типов лакокрасочных материалов на поверхности с гладкой текстурой и небольшим рельефом. Ширина 250 мм позволяет эффективно и быстро окрашивать большие площади: стены, потолки, фасады и т.д. Высокое качество работ обеспечивает полиамидная шубка с длиной ворса 12 мм.

Преимущества

  • Полиамидная шубка обладает наилучшей формостойкостью, износостойкостью и краскообменными свойствами, поэтому максимально эффективно окрашивает даже неровные поверхности.
  • Ворс из полиамида особенно устойчив к разрывным нагрузкам, не осыпается и надолго сохраняет высокие эксплуатационные свойства.
  • Свободное вращение ролика в сочетании с высококачественным ворсом обеспечивают максимальную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность и снижают расход материалов.
  • Благодаря быстросъемной конструкции валик легко демонтируется с бюгеля для промывки и замены.
  • Шубка приклеена к ролику по технологии Termofusion, поэтому она защищена от деформации и отслаивания, в том числе при длительном использовании.
  • Бесшовная структура шубки и обработанные края ролика позволяют наносить краску аккуратно, без следов и полос.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80625, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - по цене 170 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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