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Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80645, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80645, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм

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Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80645, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 1
Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80645, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 2
Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80645, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 3
Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80645, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 4
Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80645, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
нанесение любых типов лакокрасочных материалов на гладкие и средне-гладкие поверхности
Материал валика
полиамид
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
9
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
  • Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80645, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 1
  • Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80645, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 2
  • Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80645, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 3
  • Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80645, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 4
  • Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80645, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
170 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749067
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80645, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм
170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Тип валика
валик с ручкой
Назначение
нанесение любых типов лакокрасочных материалов на гладкие и средне-гладкие поверхности
Комплектация
валик с ручкой
Материал валика
полиамид
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
9
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80645, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм

? Валик «Нейлон Стандарт» с полиамидным ворсом идеально подходит для нанесения различных лакокрасочных материалов на гладкие и средне-гладкие поверхности. Его ширина позволяет быстро и эффективно окрашивать большие площади, такие как стены, потолки и фасады. ? Полиамидная шубка обладает отличной формостойкостью и износостойкостью, что делает её идеальным выбором для окраски даже неровных поверхностей. Ворс из полиамида устойчив к разрывным нагрузкам, не осыпается и долго сохраняет свои высокие эксплуатационные характеристики. ? Свободное вращение ролика в сочетании с качественным ворсом обеспечивает максимальную отдачу лакокрасочных материалов на окрашиваемую поверхность, что позволяет значительно снизить расход материалов. ?? Благодаря быстросъемной конструкции валик легко демонтируется с бюгеля для промывки и замены, что упрощает уход за инструментом. ? Шубка приклеена к ролику по технологии Termofusion, что защищает её от деформации и отслаивания даже при длительном использовании. Бесшовная структура шубки и обработанные края ролика позволяют наносить краску аккуратно, без следов и полос. ? Оцинкованный бюгель не подвержен коррозии, что значительно увеличивает срок службы инструмента. Этот валик станет надежным помощником в ваших покрасочных работах!



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80645, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Тип валика
валик с ручкой
Назначение
нанесение любых типов лакокрасочных материалов на гладкие и средне-гладкие поверхности
Комплектация
валик с ручкой
Материал валика
полиамид
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
9
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Китай
Описание
? Валик «Нейлон Стандарт» с полиамидным ворсом идеально подходит для нанесения различных лакокрасочных материалов на гладкие и средне-гладкие поверхности. Его ширина позволяет быстро и эффективно окрашивать большие площади, такие как стены, потолки и фасады. ? Полиамидная шубка обладает отличной формостойкостью и износостойкостью, что делает её идеальным выбором для окраски даже неровных поверхностей. Ворс из полиамида устойчив к разрывным нагрузкам, не осыпается и долго сохраняет свои высокие эксплуатационные характеристики. ? Свободное вращение ролика в сочетании с качественным ворсом обеспечивает максимальную отдачу лакокрасочных материалов на окрашиваемую поверхность, что позволяет значительно снизить расход материалов. ?? Благодаря быстросъемной конструкции валик легко демонтируется с бюгеля для промывки и замены, что упрощает уход за инструментом. ? Шубка приклеена к ролику по технологии Termofusion, что защищает её от деформации и отслаивания даже при длительном использовании. Бесшовная структура шубки и обработанные края ролика позволяют наносить краску аккуратно, без следов и полос. ? Оцинкованный бюгель не подвержен коррозии, что значительно увеличивает срок службы инструмента. Этот валик станет надежным помощником в ваших покрасочных работах!


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80645, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - по цене 170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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