Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80645, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм
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Характеристики
Описание товара Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80645, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм
? Валик «Нейлон Стандарт» с полиамидным ворсом идеально подходит для нанесения различных лакокрасочных материалов на гладкие и средне-гладкие поверхности. Его ширина позволяет быстро и эффективно окрашивать большие площади, такие как стены, потолки и фасады. ? Полиамидная шубка обладает отличной формостойкостью и износостойкостью, что делает её идеальным выбором для окраски даже неровных поверхностей. Ворс из полиамида устойчив к разрывным нагрузкам, не осыпается и долго сохраняет свои высокие эксплуатационные характеристики. ? Свободное вращение ролика в сочетании с качественным ворсом обеспечивает максимальную отдачу лакокрасочных материалов на окрашиваемую поверхность, что позволяет значительно снизить расход материалов. ?? Благодаря быстросъемной конструкции валик легко демонтируется с бюгеля для промывки и замены, что упрощает уход за инструментом. ? Шубка приклеена к ролику по технологии Termofusion, что защищает её от деформации и отслаивания даже при длительном использовании. Бесшовная структура шубки и обработанные края ролика позволяют наносить краску аккуратно, без следов и полос. ? Оцинкованный бюгель не подвержен коррозии, что значительно увеличивает срок службы инструмента. Этот валик станет надежным помощником в ваших покрасочных работах!
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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