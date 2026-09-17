Валик для фасадных работ MATRIX, полиакрил, 180 мм, ворс 18 мм, диаметр ролика 48 мм, двухкомпонентн
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Характеристики
Описание товара Валик для фасадных работ MATRIX, полиакрил, 180 мм, ворс 18 мм, диаметр ролика 48 мм, двухкомпонентн
Синтетический валик Matrix 80654 для фасадных работ шириной 180 мм с двухкомпонентной ручкой диаметром 6 мм, полиакриловым ворсом 18 мм, диаметром ролика 48 мм, предназначен для окрашивания рельефных и грубых поверхностей. Ворс из полиакрила подходит для ЛКМ на водной основе и красок с низким содержанием растворителей. Преимущества Шубка из полиакрила хорошо держит форму, обладает устойчивостью к износу и разрывным нагрузкам, это обеспечивает высокое качество окраса. Широкий ролик 180 мм с длинным ворсом быстро справляется с окрашиванием фасадов, ускоряя рабочий процесс. Двухкомпонентная ручка обеспечивает надежный хват — мастер не устанет даже при долгой работе. Быстросъемная конструкция позволяет чистить валик без ручки и облегчает замену на новый. За счет свободного вращения валик обеспечивает максимальную отдачу краски на обрабатываемую поверхность. Термически приклеенная шубка защищена от растягивания, не отслаивается от ролика даже при многократном использовании. На шубке нет швов, а по бокам она обработана, поэтому на фасаде не останутся разводы и полосы. Оцинкованный бюгель продлевает срок службы инструмента благодаря высокой антикоррозионной стойкости.
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