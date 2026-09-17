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Валик для фасадных работ MATRIX, полиакрил, 180 мм, ворс 18 мм, диаметр ролика 48 мм, двухкомпонентн купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Валик для фасадных работ MATRIX, полиакрил, 180 мм, ворс 18 мм, диаметр ролика 48 мм, двухкомпонентн

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Валик для фасадных работ MATRIX, полиакрил, 180 мм, ворс 18 мм, диаметр ролика 48 мм, двухкомпонентн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Назначение
Для лака, Для краски
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
170 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749066
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Валик для фасадных работ MATRIX, полиакрил, 180 мм, ворс 18 мм, диаметр ролика 48 мм, двухкомпонентн
170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Назначение
Для лака, Для краски
Комплектация
Валик с ручкой, 1 шт.
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Валик для фасадных работ MATRIX, полиакрил, 180 мм, ворс 18 мм, диаметр ролика 48 мм, двухкомпонентн

Синтетический валик Matrix 80654 для фасадных работ шириной 180 мм с двухкомпонентной ручкой диаметром 6 мм, полиакриловым ворсом 18 мм, диаметром ролика 48 мм, предназначен для окрашивания рельефных и грубых поверхностей. Ворс из полиакрила подходит для ЛКМ на водной основе и красок с низким содержанием растворителей. Преимущества Шубка из полиакрила хорошо держит форму, обладает устойчивостью к износу и разрывным нагрузкам, это обеспечивает высокое качество окраса. Широкий ролик 180 мм с длинным ворсом быстро справляется с окрашиванием фасадов, ускоряя рабочий процесс. Двухкомпонентная ручка обеспечивает надежный хват — мастер не устанет даже при долгой работе. Быстросъемная конструкция позволяет чистить валик без ручки и облегчает замену на новый. За счет свободного вращения валик обеспечивает максимальную отдачу краски на обрабатываемую поверхность. Термически приклеенная шубка защищена от растягивания, не отслаивается от ролика даже при многократном использовании. На шубке нет швов, а по бокам она обработана, поэтому на фасаде не останутся разводы и полосы. Оцинкованный бюгель продлевает срок службы инструмента благодаря высокой антикоррозионной стойкости.



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Отзывы о товаре Валик для фасадных работ MATRIX, полиакрил, 180 мм, ворс 18 мм, диаметр ролика 48 мм, двухкомпонентн




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Назначение
Для лака, Для краски
Комплектация
Валик с ручкой, 1 шт.
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
Развернуть
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Россия
Описание
Синтетический валик Matrix 80654 для фасадных работ шириной 180 мм с двухкомпонентной ручкой диаметром 6 мм, полиакриловым ворсом 18 мм, диаметром ролика 48 мм, предназначен для окрашивания рельефных и грубых поверхностей. Ворс из полиакрила подходит для ЛКМ на водной основе и красок с низким содержанием растворителей. Преимущества Шубка из полиакрила хорошо держит форму, обладает устойчивостью к износу и разрывным нагрузкам, это обеспечивает высокое качество окраса. Широкий ролик 180 мм с длинным ворсом быстро справляется с окрашиванием фасадов, ускоряя рабочий процесс. Двухкомпонентная ручка обеспечивает надежный хват — мастер не устанет даже при долгой работе. Быстросъемная конструкция позволяет чистить валик без ручки и облегчает замену на новый. За счет свободного вращения валик обеспечивает максимальную отдачу краски на обрабатываемую поверхность. Термически приклеенная шубка защищена от растягивания, не отслаивается от ролика даже при многократном использовании. На шубке нет швов, а по бокам она обработана, поэтому на фасаде не останутся разводы и полосы. Оцинкованный бюгель продлевает срок службы инструмента благодаря высокой антикоррозионной стойкости.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик для фасадных работ MATRIX, полиакрил, 180 мм, ворс 18 мм, диаметр ролика 48 мм, двухкомпонентн - стоимость товара 170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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