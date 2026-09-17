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Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80885, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80885, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм

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Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80885, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 1
Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80885, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 2
Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80885, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 3
Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80885, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 4
Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80885, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 5
Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80885, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
нанесение лакокрасочных материалов на гладкие и средне-гладкие поверхности
Материал валика
полиамид
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
9
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
  • Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80885, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 1
  • Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80885, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 2
  • Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80885, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 3
  • Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80885, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 4
  • Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80885, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 5
  • Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80885, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
170 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749063
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80885, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм
170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Тип валика
валик с ручкой
Назначение
нанесение лакокрасочных материалов на гладкие и средне-гладкие поверхности
Комплектация
1 валик с ручкой
Материал валика
полиамид
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
9
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80885, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм

Валик Matrix 80885 «Нейлон Стандарт» 250 мм с полиамидным ворсом длиной 9 мм, диаметром ролика 36 мм и диаметром ручки 6 мм предназначен для нанесения любых типов лакокрасочных материалов на гладкие и средне-гладкие поверхности. Ширина 250 мм позволяет эффективно и быстро окрашивать большие площади: стены, потолки, фасады и т.д.ПреимуществаПолиамидная шубка обладает наилучшей формостойкостью, износостойкостью и краскообменными свойствами, поэтому максимально эффективно окрашивает даже неровные поверхности.Ворс из полиамида особенно устойчив к разрывным нагрузкам, не осыпается и надолго сохраняет высокие эксплуатационные свойства.Свободное вращение ролика в сочетании с высококачественным ворсом обеспечивают максимальную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность и снижают расход материалов.Благодаря быстросъемной конструкции валик легко демонтируется с бюгеля для промывки и замены.Шубка приклеена к ролику по технологии Termofusion, поэтому она защищена от деформации и отслаивания, в том числе при длительном использовании.Бесшовная структура шубки и обработанные края ролика позволяют наносить краску аккуратно, без следов и полос.Оцинкованный бюгель не подвержен образованию коррозии, это увеличивает срок службы инструмента.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80885, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Тип валика
валик с ручкой
Назначение
нанесение лакокрасочных материалов на гладкие и средне-гладкие поверхности
Комплектация
1 валик с ручкой
Материал валика
полиамид
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
9
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Валик Matrix 80885 «Нейлон Стандарт» 250 мм с полиамидным ворсом длиной 9 мм, диаметром ролика 36 мм и диаметром ручки 6 мм предназначен для нанесения любых типов лакокрасочных материалов на гладкие и средне-гладкие поверхности. Ширина 250 мм позволяет эффективно и быстро окрашивать большие площади: стены, потолки, фасады и т.д.ПреимуществаПолиамидная шубка обладает наилучшей формостойкостью, износостойкостью и краскообменными свойствами, поэтому максимально эффективно окрашивает даже неровные поверхности.Ворс из полиамида особенно устойчив к разрывным нагрузкам, не осыпается и надолго сохраняет высокие эксплуатационные свойства.Свободное вращение ролика в сочетании с высококачественным ворсом обеспечивают максимальную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность и снижают расход материалов.Благодаря быстросъемной конструкции валик легко демонтируется с бюгеля для промывки и замены.Шубка приклеена к ролику по технологии Termofusion, поэтому она защищена от деформации и отслаивания, в том числе при длительном использовании.Бесшовная структура шубки и обработанные края ролика позволяют наносить краску аккуратно, без следов и полос.Оцинкованный бюгель не подвержен образованию коррозии, это увеличивает срок службы инструмента.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80885, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 6 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 170 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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