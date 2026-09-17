Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80754, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 8 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Материал валика
полиамид
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
9
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
190 руб.
В наличии
Код товара: 749057
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
190 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 шт
Материал валика
полиамид
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
9
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80754, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 8 мм
Валик Matrix 80754 «Нейлон Стандарт» 180 мм с полиамидным ворсом длиной 9 мм, диаметром ролика 48 мм и диаметром ручки 8 мм предназначен для нанесения любых типов лакокрасочных материалов на гладкие и средне-гладкие поверхности. Ширина 180 мм позволяет эффективно и быстро окрашивать большие площади: стены, потолки, фасады и т.д.
Преимущества
- Полиамидная шубка обладает наилучшей формостойкостью, износостойкостью и краскообменными свойствами, поэтому максимально эффективно окрашивает даже неровные поверхности.
- Ворс из полиамида особенно устойчив к разрывным нагрузкам, не осыпается и надолго сохраняет высокие эксплуатационные свойства.
- Свободное вращение ролика в сочетании с высококачественным ворсом обеспечивают максимальную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность и снижают расход материалов.
- Благодаря быстросъемной конструкции валик легко демонтируется с бюгеля для промывки и замены.
- Шубка приклеена к ролику по технологии Termofusion, поэтому она защищена от деформации и отслаивания, в том числе при длительном использовании.
- Бесшовная структура шубки и обработанные края ролика позволяют наносить краску аккуратно, без следов и полос.
- Оцинкованный бюгель не подвержен образованию коррозии, это увеличивает срок службы инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 190 руб.48 руб. в СплитВалик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80627, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 1...
-
В наличииЦена 200 руб.50 руб. в СплитВалик "Лаки" СИБРТЕХ 80179, 250 мм, ворс 5 мм, D - 48 мм, диамет...
-
В наличииЦена 200 руб.50 руб. в СплитВалик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80646, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 9...
-
В наличииЦена 200 руб.50 руб. в СплитВалик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80746, 250 мм, диам...
-
В наличииЦена 200 руб.50 руб. в СплитВалик в сборе МИКРОФИБРА MATRIX 80772, 180 мм, диаметр 48 мм, во...
-
В наличииЦена 200 руб.50 руб. в СплитВалик в сборе ВЕЛЮР MATRIX 80778, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 ...
-
В наличииЦена 210 руб.53 руб. в СплитВалик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80757, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 1...
-
В наличииЦена 210 руб.53 руб. в СплитВалик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80649, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 1...
-
В наличииЦена 210 руб.53 руб. в СплитВалик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80743, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс...
-
В наличииЦена 220 руб.55 руб. в СплитВалик в сборе ВЕЛЮР с двухкомп-ой ручкой MATRIX 80663, 250 мм, д...
-
В наличииЦена 220 руб.55 руб. в СплитВалик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80760, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 1...
-
В наличииЦена 230 руб.58 руб. в СплитНабор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювет...
Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 шт
Материал валика
полиамид
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
9
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Развернуть
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Валик Matrix 80754 «Нейлон Стандарт» 180 мм с полиамидным ворсом длиной 9 мм, диаметром ролика 48 мм и диаметром ручки 8 мм предназначен для нанесения любых типов лакокрасочных материалов на гладкие и средне-гладкие поверхности. Ширина 180 мм позволяет эффективно и быстро окрашивать большие площади: стены, потолки, фасады и т.д.
Преимущества
- Полиамидная шубка обладает наилучшей формостойкостью, износостойкостью и краскообменными свойствами, поэтому максимально эффективно окрашивает даже неровные поверхности.
- Ворс из полиамида особенно устойчив к разрывным нагрузкам, не осыпается и надолго сохраняет высокие эксплуатационные свойства.
- Свободное вращение ролика в сочетании с высококачественным ворсом обеспечивают максимальную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность и снижают расход материалов.
- Благодаря быстросъемной конструкции валик легко демонтируется с бюгеля для промывки и замены.
- Шубка приклеена к ролику по технологии Termofusion, поэтому она защищена от деформации и отслаивания, в том числе при длительном использовании.
- Бесшовная структура шубки и обработанные края ролика позволяют наносить краску аккуратно, без следов и полос.
- Оцинкованный бюгель не подвержен образованию коррозии, это увеличивает срок службы инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80754, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 8 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 190 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80754, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9 мм, диаметр ручки 8 мм