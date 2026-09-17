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Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80746, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80746, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки

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Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80746, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 1
Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80746, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Назначение
Для лака, Для краски
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
  • Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80746, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 1
  • Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80746, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
200 руб. 
Начислим 4 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749054
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80746, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки
200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Назначение
Для лака, Для краски
Комплектация
Валик с ручкой: 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80746, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки

Синтетический валик для внутренних работ Matrix 80746 с бюгелем 8 мм, ворсом 12 мм из полиакрила, шириной 250 мм и диаметром 48 мм, предназначен для окрашивания деревянных поверхностей, стен и потолков. Полиакриловая шубка устойчива к воздействию растворителей, поэтому валик подходит для работы с лакокрасочными материалами любого типа. Ворсинки длиной 12 мм эффективно окрашивают поверхности со средне-гладкой фактурой. Преимущества: Шубка из полиакрила хорошо держит форму, обладает стойкостью к разрывным нагрузкам и изнашиванию, это повышает качество проводимых работ Валик подходит для окрашивания больших поверхностей за счет ширины 250 мм Ролик легко демонтируется для очистки и замены благодаря быстросъемной системе крепления Ролик свободно вращается на металлическом бюгеле, поэтому валик максимально отдает ЛКМ на окрашиваемую поверхность Шубка приклеена на ролик с использованием технологии Termofusion, не деформируется и не отслаивается даже при интенсивном использовании валика Бесшовная шубка с обработанными краями не оставляет следов при окрашивании Оцинкованный бюгель защищен от коррозии и отличается повышенным сроком службы



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80746, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Назначение
Для лака, Для краски
Комплектация
Валик с ручкой: 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Развернуть
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Описание
Синтетический валик для внутренних работ Matrix 80746 с бюгелем 8 мм, ворсом 12 мм из полиакрила, шириной 250 мм и диаметром 48 мм, предназначен для окрашивания деревянных поверхностей, стен и потолков. Полиакриловая шубка устойчива к воздействию растворителей, поэтому валик подходит для работы с лакокрасочными материалами любого типа. Ворсинки длиной 12 мм эффективно окрашивают поверхности со средне-гладкой фактурой. Преимущества: Шубка из полиакрила хорошо держит форму, обладает стойкостью к разрывным нагрузкам и изнашиванию, это повышает качество проводимых работ Валик подходит для окрашивания больших поверхностей за счет ширины 250 мм Ролик легко демонтируется для очистки и замены благодаря быстросъемной системе крепления Ролик свободно вращается на металлическом бюгеле, поэтому валик максимально отдает ЛКМ на окрашиваемую поверхность Шубка приклеена на ролик с использованием технологии Termofusion, не деформируется и не отслаивается даже при интенсивном использовании валика Бесшовная шубка с обработанными краями не оставляет следов при окрашивании Оцинкованный бюгель защищен от коррозии и отличается повышенным сроком службы


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80746, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки - этот товар вы можете купить по цене 200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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