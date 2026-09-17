Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80743, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм
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Характеристики
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
210 руб.
В наличии
Код товара: 749051
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210 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Комплектация
Валик с ручкой - 1 шт
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80743, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм
Валик Matrix «ГРЕЙТЕКС» 80743 шириной 250 мм, с ворсом из полиакрила 12 мм, диаметром ролика 48 мм и бюгелем 8 мм, используется во время проведения внутренних и наружных отделочных работ. Применяется для нанесения на гладкие и шероховатые поверхности лаков, красок, эмалей, а также иных лакокрасочных материалов (ЛКМ).
Преимущества
- Высокое качество окрашивания при низком расходе ЛКМ — структура волокон полиакрила обеспечивает максимальное впитывание и отдачу краски.
- Равномерное окрашивание без дефектов — благодаря свободному вращению ролика валик равномерно распределяет краску, бесшовная шубка с аккуратно обработанными краями не оставляет следов на поверхности
- Надежность — шубка приплавлена к основанию ролика по технологии Termofusion и не отслаивается даже при многократном использовании.
- Быстросъемная конструкция — валик легко снимается с бюгеля для замены или очистки.
- Устойчивость к воздействию влаги — бюгель оцинкован для защиты от коррозии.
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Бренд
MATRIX
Комплектация
Валик с ручкой - 1 шт
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Страна производитель
Россия
Валик Matrix «ГРЕЙТЕКС» 80743 шириной 250 мм, с ворсом из полиакрила 12 мм, диаметром ролика 48 мм и бюгелем 8 мм, используется во время проведения внутренних и наружных отделочных работ. Применяется для нанесения на гладкие и шероховатые поверхности лаков, красок, эмалей, а также иных лакокрасочных материалов (ЛКМ).
Преимущества
- Высокое качество окрашивания при низком расходе ЛКМ — структура волокон полиакрила обеспечивает максимальное впитывание и отдачу краски.
- Равномерное окрашивание без дефектов — благодаря свободному вращению ролика валик равномерно распределяет краску, бесшовная шубка с аккуратно обработанными краями не оставляет следов на поверхности
- Надежность — шубка приплавлена к основанию ролика по технологии Termofusion и не отслаивается даже при многократном использовании.
- Быстросъемная конструкция — валик легко снимается с бюгеля для замены или очистки.
- Устойчивость к воздействию влаги — бюгель оцинкован для защиты от коррозии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Валик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80743, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм - стоимость товара 210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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