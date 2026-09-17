Набор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювета 260 ? 320 мм, 180 мм, ворс 18 мм,
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювета 260 ? 320 мм, 180 мм, ворс 18 мм,
Набор Matrix 84406 включает в себя кювету размером 260 х 320 мм и синтетический валик для фасадных работ с ворсом 18 мм из полиакрила, шириной 180 мм и диаметром 36 мм. Валик используется для окрашивания фасадов зданий, необработанной древесины, участков с грубой штукатуркой, кирпича, бетона, гофрированного металла и других текстурных поверхностей. Полиакрил подходит для работы с лакокрасочными материалами на водной основе и на основе растворителей. Длинноворсовая шубка отлично прокрашивает неровности без разбрызгивания ЛКМ. Универсальная кювета предназначена для набора краски, раскатывания и отжима валиков шириной до 180 мм.
Преимущества
- Быстросъемная система крепления — валик можно легко снимать и надевать на бюгель.
- Высокая производительность — ролик свободно вращается на металлическом бюгеле, что обеспечивает максимальную отдачу краски на поверхность.
- Прочность — шубка не отслаивается, поскольку надежно зафиксирована на ролике с использованием технологии Termofusion.
- Высокое качество окрашивания — благодаря бесшовной структуре и остриженным краям шубки валик наносит краску ровным слоем, не оставляя следов на поверхности.
- Стойкость к образованию коррозии — оцинкованный бюгель устойчив к воздействию влаги, а значит, прослужит долго.
- Ширина валика 180 мм — набор удобен для окрашивания больших площадей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 220 руб.55 руб. в СплитВалик в сборе ВЕЛЮР с двухкомп-ой ручкой MATRIX 80663, 250 мм, д...
-
В наличииЦена 220 руб.55 руб. в СплитВалик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80760, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 1...
-
В наличииЦена 240 руб.60 руб. в СплитВалик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80755, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 9...
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитВалик "Поролон" СИБРТЕХ 80144, в сборе, 250 мм, D – 48 мм, D руч...
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитНабор валик "ПОРОЛОН" с ручкой + СИБРТЕХ 80452, 2 шубки, 180 мм,...
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитВалик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80758, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 1...
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитВалик в сборе НЕЙЛОН с двухкомп-ой ручкой MATRIX 80653, 250 мм, ...
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитВалик в сборе ВЕЛЮР MATRIX 80779, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 ...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитВалик "Водные краски" СИБРТЕХ 80192, 180 мм, ворс 12мм, D - 36 м...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитВалик сменный "Фасадные работы" СИБРТЕХ 80227, 250мм, ворс 18мм,...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитВалик прижимной резиновый с ручкой СИБРТЕХ 81033, 150 мм, D ручк...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитВалик сменный "Водные краски" СИБРТЕХ 80139, 250 мм, ворс 12 мм,...
Набор Matrix 84406 включает в себя кювету размером 260 х 320 мм и синтетический валик для фасадных работ с ворсом 18 мм из полиакрила, шириной 180 мм и диаметром 36 мм. Валик используется для окрашивания фасадов зданий, необработанной древесины, участков с грубой штукатуркой, кирпича, бетона, гофрированного металла и других текстурных поверхностей. Полиакрил подходит для работы с лакокрасочными материалами на водной основе и на основе растворителей. Длинноворсовая шубка отлично прокрашивает неровности без разбрызгивания ЛКМ. Универсальная кювета предназначена для набора краски, раскатывания и отжима валиков шириной до 180 мм.
Преимущества
- Быстросъемная система крепления — валик можно легко снимать и надевать на бюгель.
- Высокая производительность — ролик свободно вращается на металлическом бюгеле, что обеспечивает максимальную отдачу краски на поверхность.
- Прочность — шубка не отслаивается, поскольку надежно зафиксирована на ролике с использованием технологии Termofusion.
- Высокое качество окрашивания — благодаря бесшовной структуре и остриженным краям шубки валик наносит краску ровным слоем, не оставляя следов на поверхности.
- Стойкость к образованию коррозии — оцинкованный бюгель устойчив к воздействию влаги, а значит, прослужит долго.
- Ширина валика 180 мм — набор удобен для окрашивания больших площадей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Набор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювета 260 ? 320 мм, 180 мм, ворс 18 мм,