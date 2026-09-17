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Набор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювета 260 ? 320 мм, 180 мм, ворс 18 мм, купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювета 260 ? 320 мм, 180 мм, ворс 18 мм,

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Набор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювета 260 ? 320 мм, 180 мм, ворс 18 мм, - фото 1
Набор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювета 260 ? 320 мм, 180 мм, ворс 18 мм, - фото 2
Набор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювета 260 ? 320 мм, 180 мм, ворс 18 мм, - фото 3
Набор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювета 260 ? 320 мм, 180 мм, ворс 18 мм, - фото 4
Набор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювета 260 ? 320 мм, 180 мм, ворс 18 мм, - фото 5
Набор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювета 260 ? 320 мм, 180 мм, ворс 18 мм, - фото 6
Набор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювета 260 ? 320 мм, 180 мм, ворс 18 мм, - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Назначение
для фасадных работ
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
  • Набор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювета 260 ? 320 мм, 180 мм, ворс 18 мм, - фото 1
  • Набор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювета 260 ? 320 мм, 180 мм, ворс 18 мм, - фото 2
  • Набор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювета 260 ? 320 мм, 180 мм, ворс 18 мм, - фото 3
  • Набор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювета 260 ? 320 мм, 180 мм, ворс 18 мм, - фото 4
  • Набор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювета 260 ? 320 мм, 180 мм, ворс 18 мм, - фото 5
  • Набор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювета 260 ? 320 мм, 180 мм, ворс 18 мм, - фото 6
  • Набор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювета 260 ? 320 мм, 180 мм, ворс 18 мм, - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
230 руб. 
Начислим 4 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749042
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювета 260 ? 320 мм, 180 мм, ворс 18 мм,
230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для фасадных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штКювета - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Набор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювета 260 ? 320 мм, 180 мм, ворс 18 мм,

Набор Matrix 84406 включает в себя кювету размером 260 х 320 мм и синтетический валик для фасадных работ с ворсом 18 мм из полиакрила, шириной 180 мм и диаметром 36 мм. Валик используется для окрашивания фасадов зданий, необработанной древесины, участков с грубой штукатуркой, кирпича, бетона, гофрированного металла и других текстурных поверхностей. Полиакрил подходит для работы с лакокрасочными материалами на водной основе и на основе растворителей. Длинноворсовая шубка отлично прокрашивает неровности без разбрызгивания ЛКМ. Универсальная кювета предназначена для набора краски, раскатывания и отжима валиков шириной до 180 мм.

Преимущества

  • Быстросъемная система крепления — валик можно легко снимать и надевать на бюгель.
  • Высокая производительность — ролик свободно вращается на металлическом бюгеле, что обеспечивает максимальную отдачу краски на поверхность.
  • Прочность — шубка не отслаивается, поскольку надежно зафиксирована на ролике с использованием технологии Termofusion.
  • Высокое качество окрашивания — благодаря бесшовной структуре и остриженным краям шубки валик наносит краску ровным слоем, не оставляя следов на поверхности.
  • Стойкость к образованию коррозии — оцинкованный бюгель устойчив к воздействию влаги, а значит, прослужит долго.
  • Ширина валика 180 мм — набор удобен для окрашивания больших площадей.



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Отзывы о товаре Набор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювета 260 ? 320 мм, 180 мм, ворс 18 мм,




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для фасадных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штКювета - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
Развернуть
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Россия
Описание

Набор Matrix 84406 включает в себя кювету размером 260 х 320 мм и синтетический валик для фасадных работ с ворсом 18 мм из полиакрила, шириной 180 мм и диаметром 36 мм. Валик используется для окрашивания фасадов зданий, необработанной древесины, участков с грубой штукатуркой, кирпича, бетона, гофрированного металла и других текстурных поверхностей. Полиакрил подходит для работы с лакокрасочными материалами на водной основе и на основе растворителей. Длинноворсовая шубка отлично прокрашивает неровности без разбрызгивания ЛКМ. Универсальная кювета предназначена для набора краски, раскатывания и отжима валиков шириной до 180 мм.

Преимущества

  • Быстросъемная система крепления — валик можно легко снимать и надевать на бюгель.
  • Высокая производительность — ролик свободно вращается на металлическом бюгеле, что обеспечивает максимальную отдачу краски на поверхность.
  • Прочность — шубка не отслаивается, поскольку надежно зафиксирована на ролике с использованием технологии Termofusion.
  • Высокое качество окрашивания — благодаря бесшовной структуре и остриженным краям шубки валик наносит краску ровным слоем, не оставляя следов на поверхности.
  • Стойкость к образованию коррозии — оцинкованный бюгель устойчив к воздействию влаги, а значит, прослужит долго.
  • Ширина валика 180 мм — набор удобен для окрашивания больших площадей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор с валиком ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ MATRIX 84406, кювета 260 ? 320 мм, 180 мм, ворс 18 мм, - стоимость товара 230 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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