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Шарошка абразивная MATRIX, цилиндр, 32 ? 32 ? 6 мм, F46, 3 шт., 76016 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шарошка абразивная MATRIX, цилиндр, 32 ? 32 ? 6 мм, F46, 3 шт., 76016

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Шарошка абразивная MATRIX, цилиндр, 32 ? 32 ? 6 мм, F46, 3 шт., 76016 - фото 1
Шарошка абразивная MATRIX, цилиндр, 32 ? 32 ? 6 мм, F46, 3 шт., 76016 - фото 2
Шарошка абразивная MATRIX, цилиндр, 32 ? 32 ? 6 мм, F46, 3 шт., 76016 - фото 3
Шарошка абразивная MATRIX, цилиндр, 32 ? 32 ? 6 мм, F46, 3 шт., 76016 - фото 4
Шарошка абразивная MATRIX, цилиндр, 32 ? 32 ? 6 мм, F46, 3 шт., 76016 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей, для шлифмашин
Материал назначения
дерево, металл, пластик, стекло
Диаметр, мм
32
Посадочный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
46
Длина, мм
62
Комплектация
Шарошка - 3 шт
  • Шарошка абразивная MATRIX, цилиндр, 32 ? 32 ? 6 мм, F46, 3 шт., 76016 - фото 1
  • Шарошка абразивная MATRIX, цилиндр, 32 ? 32 ? 6 мм, F46, 3 шт., 76016 - фото 2
  • Шарошка абразивная MATRIX, цилиндр, 32 ? 32 ? 6 мм, F46, 3 шт., 76016 - фото 3
  • Шарошка абразивная MATRIX, цилиндр, 32 ? 32 ? 6 мм, F46, 3 шт., 76016 - фото 4
  • Шарошка абразивная MATRIX, цилиндр, 32 ? 32 ? 6 мм, F46, 3 шт., 76016 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 4 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749040
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шарошка абразивная MATRIX, цилиндр, 32 ? 32 ? 6 мм, F46, 3 шт., 76016
250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей, для шлифмашин
Материал
оксид алюминия
Материал назначения
дерево, металл, пластик, стекло
Диаметр, мм
32
Посадочный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
46
Длина, мм
62
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Шарошка - 3 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Шарошка абразивная MATRIX, цилиндр, 32 ? 32 ? 6 мм, F46, 3 шт., 76016

Шарошка абразивная Matrix 76016, 32 х 32 мм, с хвостовиком диаметром 6 мм, 3шт., имеет форму цилиндра и покрыта крупнозернистым абразивом F46. Предназначена для очистки прямолинейных поверхностей, расширения отверстий, снятия фасок и удаления заусенцев. Она используется в качестве оснастки на дрелях, шуруповертах, а также ПШМ при выполнении отделочных и декоративных работ.

Преимущества

  • Абразив из оксида алюминия универсален по своему применению, поэтому подходит для обработки различных поверхностей: металла, пластика, древесины, минеральных материалов.
  • Крупнозернистый абразив F46 позволяет осуществить грубую шлифовку заготовок.
  • Комплект состоит из 3 шарошек, которых хватит на большой объем работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Шарошка абразивная MATRIX, цилиндр, 32 ? 32 ? 6 мм, F46, 3 шт., 76016




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей, для шлифмашин
Материал
оксид алюминия
Материал назначения
дерево, металл, пластик, стекло
Диаметр, мм
32
Посадочный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
46
Длина, мм
62
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Шарошка - 3 шт
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Страна производитель
Китай
Описание

Шарошка абразивная Matrix 76016, 32 х 32 мм, с хвостовиком диаметром 6 мм, 3шт., имеет форму цилиндра и покрыта крупнозернистым абразивом F46. Предназначена для очистки прямолинейных поверхностей, расширения отверстий, снятия фасок и удаления заусенцев. Она используется в качестве оснастки на дрелях, шуруповертах, а также ПШМ при выполнении отделочных и декоративных работ.

Преимущества

  • Абразив из оксида алюминия универсален по своему применению, поэтому подходит для обработки различных поверхностей: металла, пластика, древесины, минеральных материалов.
  • Крупнозернистый абразив F46 позволяет осуществить грубую шлифовку заготовок.
  • Комплект состоит из 3 шарошек, которых хватит на большой объем работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шарошка абразивная MATRIX, цилиндр, 32 ? 32 ? 6 мм, F46, 3 шт., 76016 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 250 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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