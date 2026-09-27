Валик в сборе ВЕЛЮР MATRIX 80779, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Валик в сборе ВЕЛЮР MATRIX 80779, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм
Валик Matrix «ВЕЛЮР» 80779 шириной 250 мм и диаметром 48 мм, с двухкомпонентной ручкой, бюгелем 8 мм, ворсом 4 мм из шерсти и полиакрила, позволяет наносить материал тонким слоем, поэтому оптимален для работы с лаками. Благодаря коротковорсовой шубке является идеальным помощником во время финишной отделки полов и гладкой древесины. Полиакрил в составе шубки повышает формостойкость и устойчивость валика к воздействию агрессивных веществ, что позволяет использовать его со всеми типами ЛКМ.
Преимущества
- Высокая производительность — свободно вращающийся валик обеспечивает максимально возможную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность.
- Легкий демонтаж — быстросъемная система облегчает подготовку к работе, очистку и замену ролика.
- Возможность интенсивной эксплуатации — шубка, приклеенная с использованием технологии Termofusion, не отслаивается от ролика.
- Равномерное окрашивание — края шубки обработаны и на ней нет шва, благодаря чему валик не оставляет следов на поверхности.
- Долговечность — оцинкованный бюгель не подвержен образованию коррозии.
- Удобное окрашивание больших участков — ширина валика составляет 250 мм, а диаметр — 48 мм.
- Комфортная работа — двухкомпонентная ручка обеспечивает удобный захват и не выскальзывает из ладони.
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Валик Matrix «ВЕЛЮР» 80779 шириной 250 мм и диаметром 48 мм, с двухкомпонентной ручкой, бюгелем 8 мм, ворсом 4 мм из шерсти и полиакрила, позволяет наносить материал тонким слоем, поэтому оптимален для работы с лаками. Благодаря коротковорсовой шубке является идеальным помощником во время финишной отделки полов и гладкой древесины. Полиакрил в составе шубки повышает формостойкость и устойчивость валика к воздействию агрессивных веществ, что позволяет использовать его со всеми типами ЛКМ.
Преимущества
- Высокая производительность — свободно вращающийся валик обеспечивает максимально возможную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность.
- Легкий демонтаж — быстросъемная система облегчает подготовку к работе, очистку и замену ролика.
- Возможность интенсивной эксплуатации — шубка, приклеенная с использованием технологии Termofusion, не отслаивается от ролика.
- Равномерное окрашивание — края шубки обработаны и на ней нет шва, благодаря чему валик не оставляет следов на поверхности.
- Долговечность — оцинкованный бюгель не подвержен образованию коррозии.
- Удобное окрашивание больших участков — ширина валика составляет 250 мм, а диаметр — 48 мм.
- Комфортная работа — двухкомпонентная ручка обеспечивает удобный захват и не выскальзывает из ладони.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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