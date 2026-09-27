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Валик в сборе ВЕЛЮР MATRIX 80779, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Валик в сборе ВЕЛЮР MATRIX 80779, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм

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Валик в сборе ВЕЛЮР MATRIX 80779, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 1
Валик в сборе ВЕЛЮР MATRIX 80779, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 2
Валик в сборе ВЕЛЮР MATRIX 80779, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 3
Валик в сборе ВЕЛЮР MATRIX 80779, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 4
Валик в сборе ВЕЛЮР MATRIX 80779, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 5
Валик в сборе ВЕЛЮР MATRIX 80779, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Материал валика
полиакрил, шерсть
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
4
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
  • Валик в сборе ВЕЛЮР MATRIX 80779, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 1
  • Валик в сборе ВЕЛЮР MATRIX 80779, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 2
  • Валик в сборе ВЕЛЮР MATRIX 80779, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 3
  • Валик в сборе ВЕЛЮР MATRIX 80779, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 4
  • Валик в сборе ВЕЛЮР MATRIX 80779, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 5
  • Валик в сборе ВЕЛЮР MATRIX 80779, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749039
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 шт
Материал валика
полиакрил, шерсть
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
4
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Валик в сборе ВЕЛЮР MATRIX 80779, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм

Валик Matrix «ВЕЛЮР» 80779 шириной 250 мм и диаметром 48 мм, с двухкомпонентной ручкой, бюгелем 8 мм, ворсом 4 мм из шерсти и полиакрила, позволяет наносить материал тонким слоем, поэтому оптимален для работы с лаками. Благодаря коротковорсовой шубке является идеальным помощником во время финишной отделки полов и гладкой древесины. Полиакрил в составе шубки повышает формостойкость и устойчивость валика к воздействию агрессивных веществ, что позволяет использовать его со всеми типами ЛКМ.

Преимущества

  • Высокая производительность — свободно вращающийся валик обеспечивает максимально возможную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность.
  • Легкий демонтаж — быстросъемная система облегчает подготовку к работе, очистку и замену ролика.
  • Возможность интенсивной эксплуатации — шубка, приклеенная с использованием технологии Termofusion, не отслаивается от ролика.
  • Равномерное окрашивание — края шубки обработаны и на ней нет шва, благодаря чему валик не оставляет следов на поверхности.
  • Долговечность — оцинкованный бюгель не подвержен образованию коррозии.
  • Удобное окрашивание больших участков — ширина валика составляет 250 мм, а диаметр — 48 мм.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная ручка обеспечивает удобный захват и не выскальзывает из ладони.



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Отзывы о товаре Валик в сборе ВЕЛЮР MATRIX 80779, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 шт
Материал валика
полиакрил, шерсть
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
4
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Развернуть
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
гладкая
Страна производитель
Россия
Описание

Валик Matrix «ВЕЛЮР» 80779 шириной 250 мм и диаметром 48 мм, с двухкомпонентной ручкой, бюгелем 8 мм, ворсом 4 мм из шерсти и полиакрила, позволяет наносить материал тонким слоем, поэтому оптимален для работы с лаками. Благодаря коротковорсовой шубке является идеальным помощником во время финишной отделки полов и гладкой древесины. Полиакрил в составе шубки повышает формостойкость и устойчивость валика к воздействию агрессивных веществ, что позволяет использовать его со всеми типами ЛКМ.

Преимущества

  • Высокая производительность — свободно вращающийся валик обеспечивает максимально возможную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность.
  • Легкий демонтаж — быстросъемная система облегчает подготовку к работе, очистку и замену ролика.
  • Возможность интенсивной эксплуатации — шубка, приклеенная с использованием технологии Termofusion, не отслаивается от ролика.
  • Равномерное окрашивание — края шубки обработаны и на ней нет шва, благодаря чему валик не оставляет следов на поверхности.
  • Долговечность — оцинкованный бюгель не подвержен образованию коррозии.
  • Удобное окрашивание больших участков — ширина валика составляет 250 мм, а диаметр — 48 мм.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная ручка обеспечивает удобный захват и не выскальзывает из ладони.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик в сборе ВЕЛЮР MATRIX 80779, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 мм, диаметр ручки 8 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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