Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Материал рукояти
сталь
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб.
В наличии
Код товара: 749037
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
260 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Комплектация
Струбцина - 3 шт
Материал инструмента
чугун, сталь
Материал рукояти
сталь
Тип зажима
винтовой
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета
Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитНапильник, 150 мм, ДТП, трехгранный, сталь У13А Сибртех
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитНапильник, 150 мм, №3, трехгранный, сталь У13А Сибртех
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитНапильник, 150 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16023)
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитСтрубцина G-образная,50 мм Сибртех (20580)
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитСтрубцина клещеобразная, пл. корп., 2-х комп. рукоятки, усиленна...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитНапильник, 150 мм, №2, плоский, сталь У13А Сибртех
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитНапильник, 200 мм, №1, трехгранный, сталь У13А Сибртех
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитНапильник, 200 мм, трехгранный, деревянная ручка Сибртех (16026)
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСтрубцина G-образная, 75 мм Sparta
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСтрубцина клещеобразная, усиленная 65 х 50 мм, двухкомпонентные ...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитНапильник, 150 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16223)
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитНапильник, 200 мм, квадратный, деревянная ручка Сибртех (15926)
Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Комплектация
Струбцина - 3 шт
Материал инструмента
чугун, сталь
Материал рукояти
сталь
Тип зажима
винтовой
Страна производитель
Китай
Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 260 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор струбцины G-образные SPARTA 206755, 25-50-75 мм, 3 предмета