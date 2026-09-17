Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80758, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм
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Характеристики
Описание товара Валик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80758, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 8 мм
Валик Matrix «Нейлон Профи» 80758 шириной 250 мм, с полиамидным ворсом длиной 12 мм, диаметром ролика 48 мм и диаметром ручки 8 мм предназначен для нанесения любых типов лакокрасочных материалов на поверхности с гладкой текстурой и небольшим рельефом. Ширина 250 мм позволяет эффективно и быстро окрашивать большие площади: стены, потолки, фасады и т.д. Высокое качество работ обеспечивает полиамидная шубка с длиной ворса 12 мм.
Преимущества
- Полиамидная шубка обладает наилучшей формостойкостью, износостойкостью и краскообменными свойствами, поэтому максимально эффективно окрашивает даже неровные поверхности.
- Ворс из полиамида особенно устойчив к разрывным нагрузкам, не осыпается и надолго сохраняет высокие эксплуатационные свойства.
- Свободное вращение ролика в сочетании с высококачественным ворсом обеспечивают максимальную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность и снижают расход материалов.
- Благодаря быстросъемной конструкции валик легко демонтируется с бюгеля для промывки и замены.
- Шубка приклеена к ролику по технологии Termofusion, поэтому она защищена от деформации и отслаивания, в том числе при длительном использовании.
- Бесшовная структура шубки и обработанные края ролика позволяют наносить краску аккуратно, без следов и полос.
- Оцинкованный бюгель не подвержен образованию коррозии, это увеличивает срок службы инструмента.
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Валик Matrix «Нейлон Профи» 80758 шириной 250 мм, с полиамидным ворсом длиной 12 мм, диаметром ролика 48 мм и диаметром ручки 8 мм предназначен для нанесения любых типов лакокрасочных материалов на поверхности с гладкой текстурой и небольшим рельефом. Ширина 250 мм позволяет эффективно и быстро окрашивать большие площади: стены, потолки, фасады и т.д. Высокое качество работ обеспечивает полиамидная шубка с длиной ворса 12 мм.
Преимущества
- Полиамидная шубка обладает наилучшей формостойкостью, износостойкостью и краскообменными свойствами, поэтому максимально эффективно окрашивает даже неровные поверхности.
- Ворс из полиамида особенно устойчив к разрывным нагрузкам, не осыпается и надолго сохраняет высокие эксплуатационные свойства.
- Свободное вращение ролика в сочетании с высококачественным ворсом обеспечивают максимальную отдачу ЛКМ на окрашиваемую поверхность и снижают расход материалов.
- Благодаря быстросъемной конструкции валик легко демонтируется с бюгеля для промывки и замены.
- Шубка приклеена к ролику по технологии Termofusion, поэтому она защищена от деформации и отслаивания, в том числе при длительном использовании.
- Бесшовная структура шубки и обработанные края ролика позволяют наносить краску аккуратно, без следов и полос.
- Оцинкованный бюгель не подвержен образованию коррозии, это увеличивает срок службы инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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