Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746347, диаметр 150 мм, посадка 22, 2 мм, Плоская, крученая проволока 0, 5 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22,2
Длина, мм
190
Ширина, мм
160
Комплектация
щетка, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
В наличии
Код товара: 749032
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
280 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22,2
Длина, мм
190
Ширина, мм
160
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
щетка, упаковка
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746347, диаметр 150 мм, посадка 22, 2 мм, Плоская, крученая проволока 0, 5 мм
Щетка СИБРТЕХ 746347 является сменным элементом для угловых шлифмашин и применяется для шлифовки, зачистки от лака, краски, грязи и коррозии различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из скрученной в пучки стальной проволоки. Специальная форма щетки в виде диска и упругие плетеные пучки позволяют работать в труднодоступных местах.
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Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22,2
Длина, мм
190
Ширина, мм
160
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
щетка, упаковка
Страна производитель
Китай
Щетка СИБРТЕХ 746347 является сменным элементом для угловых шлифмашин и применяется для шлифовки, зачистки от лака, краски, грязи и коррозии различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из скрученной в пучки стальной проволоки. Специальная форма щетки в виде диска и упругие плетеные пучки позволяют работать в труднодоступных местах.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746347, диаметр 150 мм, посадка 22, 2 мм, Плоская, крученая проволока 0, 5 мм - стоимость товара 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746347, диаметр 150 мм, посадка 22, 2 мм, Плоская, крученая проволока 0, 5 мм