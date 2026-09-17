Круг лепестковый для дрели MATRIX 74154, 80 ? 40 ? 6 мм, P80
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Круг лепестковый для дрели MATRIX 74154, 80 ? 40 ? 6 мм, P80
Лепестковый круг Matrix 74154 размером 80 х 40 х 6 мм, с зернистостью P 80, совместим с дрелями и прямыми шлифовальными машинами с посадочным диаметром 6 мм и максимальной скоростью вращения 6000 об/мин. Предназначен для радиального шлифования внутренних и наружных поверхностей. Абразив P 80 позволяет проводить промежуточную обработку древесины и металла — удалять заусенцы, слои лака, ржавчины или краски, зачищать сварные швы, готовить поверхности к чистовому шлифованию.
Преимущества
- Радиальное строение — круг эффективно обрабатывает заготовки со сложным рельефом, удобен для работы в узких и малодоступных местах.
- Высокий ресурс — абразивные частицы заостренной формы из оксида алюминия имеют твердую структуру и стачиваются медленно.
- Надежность — благодаря связке из бакелитовой смолы круг устойчив к трению и давлению.
- Защита от коррозии — стальной хвостовик имеет никелевое покрытие.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитКруг шлифовальный абразивный по металлу Луга 230 x 6 x 22,23 365...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитСверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 5.0 х 86 мм, сталь М42, HSS...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитСверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитПолотна для лобзика KRAFTOOL T144D, EU-хвост., по дереву, быстры...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 230x1.6 мм по металлу для УШМ (...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитГоловка торцовая KRAFTOOL FLANK, 1/2?, 17 мм, (27805-17)
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитСверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70397, 50 мм
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитХвостовик Matrix 72490, SDS PLUS для коронок BIMETAL до 30 мм
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704020, 20 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704022, 22 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитСверло по дереву перовое Matrix 70432, 40 мм 6-гранный хвостовик
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитПила кольцевая Sparta 70450, HCS по дереву, D 26-63 мм, глубина ...
Лепестковый круг Matrix 74154 размером 80 х 40 х 6 мм, с зернистостью P 80, совместим с дрелями и прямыми шлифовальными машинами с посадочным диаметром 6 мм и максимальной скоростью вращения 6000 об/мин. Предназначен для радиального шлифования внутренних и наружных поверхностей. Абразив P 80 позволяет проводить промежуточную обработку древесины и металла — удалять заусенцы, слои лака, ржавчины или краски, зачищать сварные швы, готовить поверхности к чистовому шлифованию.
Преимущества
- Радиальное строение — круг эффективно обрабатывает заготовки со сложным рельефом, удобен для работы в узких и малодоступных местах.
- Высокий ресурс — абразивные частицы заостренной формы из оксида алюминия имеют твердую структуру и стачиваются медленно.
- Надежность — благодаря связке из бакелитовой смолы круг устойчив к трению и давлению.
- Защита от коррозии — стальной хвостовик имеет никелевое покрытие.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Круг лепестковый для дрели MATRIX 74154, 80 ? 40 ? 6 мм, P80