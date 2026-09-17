Набор для фасадных работ MATRIX: валик 250 мм и кювета 330 ? 350 мм, 84407
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Характеристики
Описание товара Набор для фасадных работ MATRIX: валик 250 мм и кювета 330 ? 350 мм, 84407
Набор Matrix 84407 включает в себя кювету размером 330 х 350 мм и синтетический валик для фасадных работ с ворсом 18 мм из полиакрила, шириной 250 мм и диаметром 36 мм. Валик используется для окрашивания фасадов зданий, необработанной древесины, участков с грубой штукатуркой, кирпича, бетона, гофрированного металла и других текстурных поверхностей. Полиакрил подходит для работы с лакокрасочными материалами на водной основе и на основе растворителей. Длинноворсовая шубка отлично прокрашивает неровности без разбрызгивания ЛКМ. Универсальная кювета предназначена для набора краски, раскатывания и отжима валиков шириной до 250 мм.
Преимущества
- Быстросъемная система крепления — валик можно легко снимать и надевать на бюгель.
- Высокая производительность — ролик свободно вращается на металлическом бюгеле, что обеспечивает максимальную отдачу краски на поверхность.
- Прочность — шубка не отслаивается, поскольку надежно зафиксирована на ролике с использованием технологии Termofusion.
- Высокое качество окрашивания — благодаря бесшовной структуре и остриженным краям шубки валик наносит краску ровным слоем, не оставляя следов на поверхности.
- Стойкость к образованию коррозии — оцинкованный бюгель устойчив к воздействию влаги, а значит, прослужит долго.
- Ширина валика 250 мм — набор удобен для окрашивания больших площадей.
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Набор Matrix 84407 включает в себя кювету размером 330 х 350 мм и синтетический валик для фасадных работ с ворсом 18 мм из полиакрила, шириной 250 мм и диаметром 36 мм. Валик используется для окрашивания фасадов зданий, необработанной древесины, участков с грубой штукатуркой, кирпича, бетона, гофрированного металла и других текстурных поверхностей. Полиакрил подходит для работы с лакокрасочными материалами на водной основе и на основе растворителей. Длинноворсовая шубка отлично прокрашивает неровности без разбрызгивания ЛКМ. Универсальная кювета предназначена для набора краски, раскатывания и отжима валиков шириной до 250 мм.
Преимущества
- Быстросъемная система крепления — валик можно легко снимать и надевать на бюгель.
- Высокая производительность — ролик свободно вращается на металлическом бюгеле, что обеспечивает максимальную отдачу краски на поверхность.
- Прочность — шубка не отслаивается, поскольку надежно зафиксирована на ролике с использованием технологии Termofusion.
- Высокое качество окрашивания — благодаря бесшовной структуре и остриженным краям шубки валик наносит краску ровным слоем, не оставляя следов на поверхности.
- Стойкость к образованию коррозии — оцинкованный бюгель устойчив к воздействию влаги, а значит, прослужит долго.
- Ширина валика 250 мм — набор удобен для окрашивания больших площадей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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