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Камера для пневматического колеса 15/6.00-6 DENZEL 68959, диаметр 360 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера для пневматического колеса 15/6.00-6 DENZEL 68959, диаметр 360 мм

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Камера для пневматического колеса 15/6.00-6 DENZEL 68959, диаметр 360 мм - фото 1
Камера для пневматического колеса 15/6.00-6 DENZEL 68959, диаметр 360 мм - фото 2
Камера для пневматического колеса 15/6.00-6 DENZEL 68959, диаметр 360 мм - фото 3
Камера для пневматического колеса 15/6.00-6 DENZEL 68959, диаметр 360 мм - фото 4
Камера для пневматического колеса 15/6.00-6 DENZEL 68959, диаметр 360 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
резина
Диаметр колеса, мм
360
  • Камера для пневматического колеса 15/6.00-6 DENZEL 68959, диаметр 360 мм - фото 1
  • Камера для пневматического колеса 15/6.00-6 DENZEL 68959, диаметр 360 мм - фото 2
  • Камера для пневматического колеса 15/6.00-6 DENZEL 68959, диаметр 360 мм - фото 3
  • Камера для пневматического колеса 15/6.00-6 DENZEL 68959, диаметр 360 мм - фото 4
  • Камера для пневматического колеса 15/6.00-6 DENZEL 68959, диаметр 360 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 6 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749024
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Камера для пневматического колеса 15/6.00-6 DENZEL 68959, диаметр 360 мм
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
резина
Диаметр колеса, мм
360
Комплектация
Камера пневматическая - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Камера для пневматического колеса 15/6.00-6 DENZEL 68959, диаметр 360 мм

Камера Denzel 68959 диаметром 360 мм подходит для пневматического колеса Denzel 15/6.00-6 68998. Позволяет восстановить работоспособность колеса, сэкономив средства на приобретение нового.

Преимущества

  • Надежность — камера из натурального каучука выдерживает нагрузку более 100 кг.
  • Легких ход — пневмокамера облегчает перемещение тачки по неровным поверхностям.
  • Возможность подкачки — производитель предусмотрел автомобильный ниппель.

Отзывы о товаре Камера для пневматического колеса 15/6.00-6 DENZEL 68959, диаметр 360 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
резина
Диаметр колеса, мм
360
Комплектация
Камера пневматическая - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Камера Denzel 68959 диаметром 360 мм подходит для пневматического колеса Denzel 15/6.00-6 68998. Позволяет восстановить работоспособность колеса, сэкономив средства на приобретение нового.

Преимущества

  • Надежность — камера из натурального каучука выдерживает нагрузку более 100 кг.
  • Легких ход — пневмокамера облегчает перемещение тачки по неровным поверхностям.
  • Возможность подкачки — производитель предусмотрел автомобильный ниппель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера для пневматического колеса 15/6.00-6 DENZEL 68959, диаметр 360 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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