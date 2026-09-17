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Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO

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Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO - фото 1
Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO - фото 2
Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO - фото 3
Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO - фото 4
Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO - фото 5
Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO - фото 6
Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO - фото 7
Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO - фото 8
Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO - фото 9
Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
18 TPI
Длина, мм
227
Ширина, мм
19
Комплектация
Полотно для сабельной пилы - 2 шт
  • Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO - фото 1
  • Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO - фото 2
  • Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO - фото 3
  • Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO - фото 4
  • Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO - фото 5
  • Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO - фото 6
  • Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO - фото 7
  • Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO - фото 8
  • Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO - фото 9
  • Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 6 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749022
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO
350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
биметалл
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
18 TPI
Длина, мм
227
Ширина, мм
19
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для сабельной пилы - 2 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO

Полотна по металлу Matrix PRO 782010, S1122EF, с рабочей длиной 200 мм и шагом зубьев 1,4 мм, Bimetal, — оснастка для сабельной пилы. Позволяют работать с листовым металлом, в том числе цветным, а также с трубами и алюминиевыми профилем толщиной до 180 мм. Совместимы с большинством современных электропил. Полотна используются при проведении строительных и демонтажных работ, а также для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Отличные режущие свойства в сочетании с прочностью и гибкостью — основа полотна выполнена из пружинной стали 65Г, на нее наварена рабочая кромка из быстрорежущей стали М42.
  • Высокий рабочий ресурс — зубья закалены до твердости 60-64 HRC и долго сохраняют режущие качества.
  • Гладкий и точный распил — зубья имеют мелкий шаг 1,4 мм, корпус отшлифован.
  • Экономия на расходниках — в упаковке 2 полотна, которых хватит надолго.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
биметалл
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
18 TPI
Длина, мм
227
Ширина, мм
19
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Полотно для сабельной пилы - 2 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна по металлу Matrix PRO 782010, S1122EF, с рабочей длиной 200 мм и шагом зубьев 1,4 мм, Bimetal, — оснастка для сабельной пилы. Позволяют работать с листовым металлом, в том числе цветным, а также с трубами и алюминиевыми профилем толщиной до 180 мм. Совместимы с большинством современных электропил. Полотна используются при проведении строительных и демонтажных работ, а также для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Отличные режущие свойства в сочетании с прочностью и гибкостью — основа полотна выполнена из пружинной стали 65Г, на нее наварена рабочая кромка из быстрорежущей стали М42.
  • Высокий рабочий ресурс — зубья закалены до твердости 60-64 HRC и долго сохраняют режущие качества.
  • Гладкий и точный распил — зубья имеют мелкий шаг 1,4 мм, корпус отшлифован.
  • Экономия на расходниках — в упаковке 2 полотна, которых хватит надолго.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна по металлу для сабельной пилы S1122EF 200 ? 1, 4 мм MATRIX 782010, 1, 2 шт., Bimetal, PRO - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 350 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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