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Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм

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Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм - фото 1
Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм - фото 2
Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм - фото 3
Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм - фото 4
Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм - фото 5
Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм - фото 6
Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм - фото 7
Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм - фото 8
Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм - фото 4
  • Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм - фото 5
  • Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм - фото 6
  • Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм - фото 7
  • Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм - фото 8
  • Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749021
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал
нержавеющая сталь
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм

Щетка для УШМ «Тарелка» Denzel 746163, М14, диаметром 125 мм, с щетиной из витой нержавеющей проволоки 0,3 мм, используется для щадящей обработки металлических, в том числе нержавеющих, а также деревянных и пластиковых поверхностей. Постепенно снимает тонкий слой ржавчины, старого лака или краски, удаляет загрязнения. Подходит для придания поверхности заданной шероховатости или подчеркивания структуры дерева. Тарельчатая форма щетки оптимальна для обработки как плоскостей, так и труднодоступных мест. Щетку устанавливают на вал углошлифовальной машины (УШМ), поддерживающей работу со скоростью до 12500 об/мин. Обязательно использование защитных очков, респиратора, перчаток, наушников, спецодежды и обуви. Щетка предназначена для выполнения профессиональных и бытовых работ.

Преимущества

  • Проволока изготовлена из нержавеющей стали AISI 201, поэтому ее частицы не вызывают коррозии обработанной поверхности.
  • Благодаря витой проволоке щетина долго сохраняет свою форму.
  • Корпус покрыт защитной эмалью, поэтому щетка не боится коррозии и ее можно использовать в условиях повышенной влажности.
  • Оснастка крепится на вал УШМ при помощи гайки М14, это удобно, если во время работы требуется часто менять насадки.
  • Щетка имеет усиленный корпус и гайку, что обеспечивает ей повышенную прочность.
  • Насадка изготовлена на крупном заводе с соблюдением всех технологических норм, что гарантирует ее высокое качество.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал
нержавеющая сталь
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
125
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
125
Максимальный диаметр, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Щетка для УШМ «Тарелка» Denzel 746163, М14, диаметром 125 мм, с щетиной из витой нержавеющей проволоки 0,3 мм, используется для щадящей обработки металлических, в том числе нержавеющих, а также деревянных и пластиковых поверхностей. Постепенно снимает тонкий слой ржавчины, старого лака или краски, удаляет загрязнения. Подходит для придания поверхности заданной шероховатости или подчеркивания структуры дерева. Тарельчатая форма щетки оптимальна для обработки как плоскостей, так и труднодоступных мест. Щетку устанавливают на вал углошлифовальной машины (УШМ), поддерживающей работу со скоростью до 12500 об/мин. Обязательно использование защитных очков, респиратора, перчаток, наушников, спецодежды и обуви. Щетка предназначена для выполнения профессиональных и бытовых работ.

Преимущества

  • Проволока изготовлена из нержавеющей стали AISI 201, поэтому ее частицы не вызывают коррозии обработанной поверхности.
  • Благодаря витой проволоке щетина долго сохраняет свою форму.
  • Корпус покрыт защитной эмалью, поэтому щетка не боится коррозии и ее можно использовать в условиях повышенной влажности.
  • Оснастка крепится на вал УШМ при помощи гайки М14, это удобно, если во время работы требуется часто менять насадки.
  • Щетка имеет усиленный корпус и гайку, что обеспечивает ей повышенную прочность.
  • Насадка изготовлена на крупном заводе с соблюдением всех технологических норм, что гарантирует ее высокое качество.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Щетка для УШМ DENZEL М14 746163, диаметр 125 мм, Тарелка, витая нержавеющая проволока 0, 3 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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