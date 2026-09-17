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Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4"-1", внутренняя резьба, с переходником купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4"-1", внутренняя резьба, с переходником

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Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4&quot;-1&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 1
Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4&quot;-1&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 2
Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4&quot;-1&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 3
Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4&quot;-1&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 4
Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4&quot;-1&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 5
Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4&quot;-1&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 6
Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4&quot;-1&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 7
Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4&quot;-1&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип фитинга
адаптер
  • Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4&quot;-1&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 1
  • Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4&quot;-1&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 2
  • Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4&quot;-1&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 3
  • Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4&quot;-1&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 4
  • Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4&quot;-1&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 5
  • Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4&quot;-1&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 6
  • Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4&quot;-1&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 7
  • Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4&quot;-1&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 6 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749020
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4"-1", внутренняя резьба, с переходником
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип фитинга
адаптер
Диаметр подключения
1 дюйм, 3/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4"-1", внутренняя резьба, с переходником

Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4"-1", внутренняя резьба, с переходником



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Отзывы о товаре Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4"-1", внутренняя резьба, с переходником




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип фитинга
адаптер
Диаметр подключения
1 дюйм, 3/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4"-1", внутренняя резьба, с переходником


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер латунный PALISAD 65840, 3/4"-1", внутренняя резьба, с переходником - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 360 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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