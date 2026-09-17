Набор крюков для слесарных работ, 4 шт MATRIX 11761, 4 предмета
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Характеристики
Описание товара Набор крюков для слесарных работ, 4 шт MATRIX 11761, 4 предмета
Набор крюков для слесарных работ Matrix 11761 состоит из 4 предметов длиной 155 мм — шила, полного и углового крюков, а также крюка на 90°. Набор позволяет решать разнообразные бытовые и профессиональные задачи: снимать уплотнительные кольца и сальники, размечать металлические детали, проделывать отверстия в коже, дереве и других материалах. Инструменты будут полезны при выполнении строительных, слесарных и столярных работ, пригодятся в автосервисе, а также дома или на даче.
Преимущества
- Прочность — стальные стержни не погнутся и не сломаются в ходе эксплуатации.
- Долговечность — хромированное покрытие защищает инструменты от коррозии.
- Эргономичность — рукоятки изготовлены из прочного пластика и плотно лежат в руке, снижая усталость во время работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Набор крюков для слесарных работ Matrix 11761 состоит из 4 предметов длиной 155 мм — шила, полного и углового крюков, а также крюка на 90°. Набор позволяет решать разнообразные бытовые и профессиональные задачи: снимать уплотнительные кольца и сальники, размечать металлические детали, проделывать отверстия в коже, дереве и других материалах. Инструменты будут полезны при выполнении строительных, слесарных и столярных работ, пригодятся в автосервисе, а также дома или на даче.
Преимущества
- Прочность — стальные стержни не погнутся и не сломаются в ходе эксплуатации.
- Долговечность — хромированное покрытие защищает инструменты от коррозии.
- Эргономичность — рукоятки изготовлены из прочного пластика и плотно лежат в руке, снижая усталость во время работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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