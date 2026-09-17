Бур по бетону MATRIX 71050, 20 ? 400 мм, SDS PLUS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Минимальный диаметр, мм
20
Максимальный диаметр, мм
20
Длина, мм
400
Ширина, мм
35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб.
В наличии
Код товара: 749018
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
410 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Минимальный диаметр, мм
20
Максимальный диаметр, мм
20
Длина, мм
400
Ширина, мм
35
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus, упаковка
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Бур по бетону MATRIX 71050, 20 ? 400 мм, SDS PLUS
Бур по бетону Matrix 71050, 20 х 400 мм, SDS PLUS предназначен для установки на перфоратор и позволяет получать отверстия диаметром 20 мм в бетоне, камне и кирпиче. Он эффективно решает поставленные задачи благодаря режущей пластине из высокотвердого сплава карбида вольфрама ВК8 твердостью 80-90 HRC.
Преимущества
- Хвостовик SDS Plus позволяет быстро устанавливать бур и надежно его фиксирует.
- Рабочая часть изготовлена из легированной стали 40Х с добавлением хрома, поэтому инструмент устойчив к высоким нагрузкам, возникающим при ударном сверлении.
- На режущей пластине имеется центрирующая головка — во время работы бур не уводит в сторону, что повышает качество сверления и продлевает ресурс работы инструмента.
- Увеличенная площадь сечения корпуса способствует снижению вибраций при сверлении и предотвращает поломку бура.
- Двойная усиленная спираль удаляет большое количество шлама, в результате снижается нагрузка на бур и возрастает его производительность.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитБур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 160 мм, SDS-plus (29320-160-06...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитЦентрирующее сверло для коронок Matrix 70349, хвостовик M22 х 12...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитНабор сверл по бетону Matrix 70825, Golden Line 5 - 6 - 8 - 10мм
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704038, 38 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитНабор сверл перовых по дереву СИБРТЕХ 704155, 10-12-16-18-20-25 ...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитСверло по дереву перовое DENZEL 704185, 50 мм 6-гранный хвостови...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70109, 22 х 230 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитМиксер для красок DENZEL 848757, 100 х 8 х 600 мм, шестигранный ...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704838, 38 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705032, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x2...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705301, цельная крестовая пластина, 6x165 м...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 70594, 14 x 450mm, SDS PLUS
Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Минимальный диаметр, мм
20
Максимальный диаметр, мм
20
Длина, мм
400
Ширина, мм
35
Количество предметов в комплекте
1
Развернуть
Комплектация
Бур sds plus, упаковка
Страна производитель
Китай
Бур по бетону Matrix 71050, 20 х 400 мм, SDS PLUS предназначен для установки на перфоратор и позволяет получать отверстия диаметром 20 мм в бетоне, камне и кирпиче. Он эффективно решает поставленные задачи благодаря режущей пластине из высокотвердого сплава карбида вольфрама ВК8 твердостью 80-90 HRC.
Преимущества
- Хвостовик SDS Plus позволяет быстро устанавливать бур и надежно его фиксирует.
- Рабочая часть изготовлена из легированной стали 40Х с добавлением хрома, поэтому инструмент устойчив к высоким нагрузкам, возникающим при ударном сверлении.
- На режущей пластине имеется центрирующая головка — во время работы бур не уводит в сторону, что повышает качество сверления и продлевает ресурс работы инструмента.
- Увеличенная площадь сечения корпуса способствует снижению вибраций при сверлении и предотвращает поломку бура.
- Двойная усиленная спираль удаляет большое количество шлама, в результате снижается нагрузка на бур и возрастает его производительность.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону MATRIX 71050, 20 ? 400 мм, SDS PLUS - этот товар вы можете купить по цене 410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бур по бетону MATRIX 71050, 20 ? 400 мм, SDS PLUS