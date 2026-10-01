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Щетка для УШМ MATRIX 74668, диаметр 200 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, латунированная витая проволок купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для УШМ MATRIX 74668, диаметр 200 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, латунированная витая проволок

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Щетка для УШМ MATRIX 74668, диаметр 200 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, латунированная витая проволок - фото 1
Щетка для УШМ MATRIX 74668, диаметр 200 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, латунированная витая проволок - фото 2
Щетка для УШМ MATRIX 74668, диаметр 200 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, латунированная витая проволок - фото 3
Щетка для УШМ MATRIX 74668, диаметр 200 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, латунированная витая проволок - фото 4
Щетка для УШМ MATRIX 74668, диаметр 200 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, латунированная витая проволок - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
200
Минимальный диаметр, мм
200
Максимальный диаметр, мм
200
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ MATRIX 74668, диаметр 200 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, латунированная витая проволок - фото 1
  • Щетка для УШМ MATRIX 74668, диаметр 200 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, латунированная витая проволок - фото 2
  • Щетка для УШМ MATRIX 74668, диаметр 200 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, латунированная витая проволок - фото 3
  • Щетка для УШМ MATRIX 74668, диаметр 200 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, латунированная витая проволок - фото 4
  • Щетка для УШМ MATRIX 74668, диаметр 200 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, латунированная витая проволок - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749016
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
200
Минимальный диаметр, мм
200
Максимальный диаметр, мм
200
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Щетка для УШМ MATRIX 74668, диаметр 200 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, латунированная витая проволок

Плоская щетка для УШМ Matrix 74668 диаметром 200 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, посадкой 22,2 мм, предназначена для щадящей обработки поверхностей. Устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения не более 3750 об/мин. За счет плоской формы эффективно удаляет загрязнения, ржавчину и лакокрасочные покрытия в труднодоступных местах: углах и изгибах.

Преимущества

  • Высокий ресурс — латунированная щетина из стальной проволоки выдерживает длительную эксплуатацию, в том числе в условиях повышенной влажности.
  • Универсальность — оснасткой можно обрабатывать твердые материалы любого типа: металл, древесину, цветные металлы, пластик и т. д.
  • Антикоррозионные свойства — цинковое покрытие защищает корпус от разрушения.



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Отзывы о товаре Щетка для УШМ MATRIX 74668, диаметр 200 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, латунированная витая проволок




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
200
Минимальный диаметр, мм
200
Максимальный диаметр, мм
200
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоская щетка для УШМ Matrix 74668 диаметром 200 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, посадкой 22,2 мм, предназначена для щадящей обработки поверхностей. Устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения не более 3750 об/мин. За счет плоской формы эффективно удаляет загрязнения, ржавчину и лакокрасочные покрытия в труднодоступных местах: углах и изгибах.

Преимущества

  • Высокий ресурс — латунированная щетина из стальной проволоки выдерживает длительную эксплуатацию, в том числе в условиях повышенной влажности.
  • Универсальность — оснасткой можно обрабатывать твердые материалы любого типа: металл, древесину, цветные металлы, пластик и т. д.
  • Антикоррозионные свойства — цинковое покрытие защищает корпус от разрушения.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
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Отзывы


Щетка для УШМ MATRIX 74668, диаметр 200 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, латунированная витая проволок - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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