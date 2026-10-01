Щетка для УШМ MATRIX 74668, диаметр 200 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, латунированная витая проволок
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Щетка для УШМ MATRIX 74668, диаметр 200 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, латунированная витая проволок
Плоская щетка для УШМ Matrix 74668 диаметром 200 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, посадкой 22,2 мм, предназначена для щадящей обработки поверхностей. Устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения не более 3750 об/мин. За счет плоской формы эффективно удаляет загрязнения, ржавчину и лакокрасочные покрытия в труднодоступных местах: углах и изгибах.
Преимущества
- Высокий ресурс — латунированная щетина из стальной проволоки выдерживает длительную эксплуатацию, в том числе в условиях повышенной влажности.
- Универсальность — оснасткой можно обрабатывать твердые материалы любого типа: металл, древесину, цветные металлы, пластик и т. д.
- Антикоррозионные свойства — цинковое покрытие защищает корпус от разрушения.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Плоская щетка для УШМ Matrix 74668 диаметром 200 мм, с щетиной из латунированной витой проволоки, посадкой 22,2 мм, предназначена для щадящей обработки поверхностей. Устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения не более 3750 об/мин. За счет плоской формы эффективно удаляет загрязнения, ржавчину и лакокрасочные покрытия в труднодоступных местах: углах и изгибах.
Преимущества
- Высокий ресурс — латунированная щетина из стальной проволоки выдерживает длительную эксплуатацию, в том числе в условиях повышенной влажности.
- Универсальность — оснасткой можно обрабатывать твердые материалы любого типа: металл, древесину, цветные металлы, пластик и т. д.
- Антикоррозионные свойства — цинковое покрытие защищает корпус от разрушения.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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