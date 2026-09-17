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Щетка для УШМ MATRIX 74636, диаметр 175 мм, посадка 22, 2 мм, Плоская, крученая проволока 0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для УШМ MATRIX 74636, диаметр 175 мм, посадка 22, 2 мм, Плоская, крученая проволока 0

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Щетка для УШМ MATRIX 74636, диаметр 175 мм, посадка 22, 2 мм, Плоская, крученая проволока 0 - фото 1
Щетка для УШМ MATRIX 74636, диаметр 175 мм, посадка 22, 2 мм, Плоская, крученая проволока 0 - фото 2
Щетка для УШМ MATRIX 74636, диаметр 175 мм, посадка 22, 2 мм, Плоская, крученая проволока 0 - фото 3
Щетка для УШМ MATRIX 74636, диаметр 175 мм, посадка 22, 2 мм, Плоская, крученая проволока 0 - фото 4
Щетка для УШМ MATRIX 74636, диаметр 175 мм, посадка 22, 2 мм, Плоская, крученая проволока 0 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
дерево, металл, пластик, универсальный
Диаметр, мм
175
Посадочный диаметр, мм
22,2
Минимальный диаметр, мм
175
Максимальный диаметр, мм
175
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка для УШМ MATRIX 74636, диаметр 175 мм, посадка 22, 2 мм, Плоская, крученая проволока 0 - фото 1
  • Щетка для УШМ MATRIX 74636, диаметр 175 мм, посадка 22, 2 мм, Плоская, крученая проволока 0 - фото 2
  • Щетка для УШМ MATRIX 74636, диаметр 175 мм, посадка 22, 2 мм, Плоская, крученая проволока 0 - фото 3
  • Щетка для УШМ MATRIX 74636, диаметр 175 мм, посадка 22, 2 мм, Плоская, крученая проволока 0 - фото 4
  • Щетка для УШМ MATRIX 74636, диаметр 175 мм, посадка 22, 2 мм, Плоская, крученая проволока 0 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 7 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749015
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Щетка для УШМ MATRIX 74636, диаметр 175 мм, посадка 22, 2 мм, Плоская, крученая проволока 0
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
высокоуглеродистая сталь
Материал назначения
дерево, металл, пластик, универсальный
Диаметр, мм
175
Посадочный диаметр, мм
22,2
Минимальный диаметр, мм
175
Максимальный диаметр, мм
175
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Щетка для УШМ MATRIX 74636, диаметр 175 мм, посадка 22, 2 мм, Плоская, крученая проволока 0

Плоская щетка Matrix 74636 диаметром 175 мм и посадкой 22,2 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения не более 9000 об/мин. Эффективно удаляет загрязнения, толстый слой ржавчины и лакокрасочных материалов с поверхностей, поэтому используется для проведения грубой (черновой) обработки. Плоской щеткой удобно очищать труднодоступные места, в том числе углы и изгибы.

Преимущества

  • Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки устойчива к износу.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых поверхностей: из металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
  • Стойкость к разрушению — корпус оцинкован, а щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Щетка для УШМ MATRIX 74636, диаметр 175 мм, посадка 22, 2 мм, Плоская, крученая проволока 0




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
высокоуглеродистая сталь
Материал назначения
дерево, металл, пластик, универсальный
Диаметр, мм
175
Посадочный диаметр, мм
22,2
Минимальный диаметр, мм
175
Максимальный диаметр, мм
175
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоская щетка Matrix 74636 диаметром 175 мм и посадкой 22,2 мм, с щетиной из крученой проволоки толщиной 0,5 мм, устанавливается на вал УШМ, поддерживающей скорость вращения не более 9000 об/мин. Эффективно удаляет загрязнения, толстый слой ржавчины и лакокрасочных материалов с поверхностей, поэтому используется для проведения грубой (черновой) обработки. Плоской щеткой удобно очищать труднодоступные места, в том числе углы и изгибы.

Преимущества

  • Долговечность — щетина из высококачественной стальной проволоки устойчива к износу.
  • Универсальность — щетка подходит для обработки любых твердых поверхностей: из металла, древесины, цветных металлов, пластика и т. д.
  • Стойкость к разрушению — корпус оцинкован, а щетина покрыта техническим маслом для защиты от коррозии.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ MATRIX 74636, диаметр 175 мм, посадка 22, 2 мм, Плоская, крученая проволока 0 - стоимость товара 430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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