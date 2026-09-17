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Диск алмазный отрезной сегментный SPARTA 731155, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск алмазный отрезной сегментный SPARTA 731155, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка

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Диск алмазный отрезной сегментный SPARTA 731155, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка - фото 1
Диск алмазный отрезной сегментный SPARTA 731155, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка - фото 2
Диск алмазный отрезной сегментный SPARTA 731155, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка - фото 3
Диск алмазный отрезной сегментный SPARTA 731155, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка - фото 4
Диск алмазный отрезной сегментный SPARTA 731155, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка - фото 5
Диск алмазный отрезной сегментный SPARTA 731155, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Ширина, мм
7
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной сегментный SPARTA 731155, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка - фото 1
  • Диск алмазный отрезной сегментный SPARTA 731155, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка - фото 2
  • Диск алмазный отрезной сегментный SPARTA 731155, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка - фото 3
  • Диск алмазный отрезной сегментный SPARTA 731155, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка - фото 4
  • Диск алмазный отрезной сегментный SPARTA 731155, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка - фото 5
  • Диск алмазный отрезной сегментный SPARTA 731155, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 8 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749013
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Диск алмазный отрезной сегментный SPARTA 731155, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Диск алмазный отрезной сегментный SPARTA 731155, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка

Сегментный отрезной алмазный диск Sparta 731155 диаметром 230 х 22,2 мм применяется для сухой резки бетона, камня, шлакоблока, тротуарной плитки и кирпича. Устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным диаметром 22,2 мм. Подходит для интенсивной работы, оптимален для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Эффективное охлаждение — сегментное строение диска способствует активному отведению тепла и пыли, поэтому подача воды не требуется.
  • Высокое качество и скорость работы — режущая кромка имеет ширину 7 мм.
  • Износостойкость — рабочий слой нанесен методом холодного прессования.



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Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной сегментный SPARTA 731155, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Сегментный отрезной алмазный диск Sparta 731155 диаметром 230 х 22,2 мм применяется для сухой резки бетона, камня, шлакоблока, тротуарной плитки и кирпича. Устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным диаметром 22,2 мм. Подходит для интенсивной работы, оптимален для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Эффективное охлаждение — сегментное строение диска способствует активному отведению тепла и пыли, поэтому подача воды не требуется.
  • Высокое качество и скорость работы — режущая кромка имеет ширину 7 мм.
  • Износостойкость — рабочий слой нанесен методом холодного прессования.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный отрезной сегментный SPARTA 731155, 230 ? 22, 2 мм, сухая резка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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