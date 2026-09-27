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Ноутбук Apple MacBook Pro 16'' M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver (MGE64LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Pro 16'' M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver (MGE64LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Pro 16&#039;&#039; M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver (MGE64LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 16&#039;&#039; M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver (MGE64LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro 16&#039;&#039; M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver (MGE64LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro 16&#039;&#039; M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver (MGE64LL/A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Объем оперативной памяти
48 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16&#039;&#039; M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver (MGE64LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16&#039;&#039; M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver (MGE64LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16&#039;&#039; M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver (MGE64LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16&#039;&#039; M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver (MGE64LL/A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
361 830 руб. 
Начислим 5790 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749005
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 16'' M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver (MGE64LL/A)
361 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5 Pro
Модель процессора
M5 Pro
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
48 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Pro 20 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
100 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
44х33х8
Вес, кг.
3.82

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 16'' M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver (MGE64LL/A)

? Apple MacBook Pro серии M5 - это линейка профессиональных ноутбуков Apple, предназначенных для работы с ресурсоемкими задачами, включая программирование, монтаж видео, 3D-графику и разработку приложений. Ноутбуки серии выпускаются с дисплеями 14.2 и 16.2 дюйма и отличаются прочным алюминиевым корпусом, высокой производительностью и широкими возможностями подключения. В устройствах используется дисплей Liquid Retina XDR с технологией mini-LED, обеспечивающий высокую яркость, контрастность и точную цветопередачу, что особенно важно для профессиональной работы с графикой и видео. ? Производительность ноутбуков серии обеспечивается процессорами Apple Silicon, включая современные чипы M5, M5 Pro и M5 Max. В зависимости от конфигурации они могут иметь до 18 ядер CPU и до 40 ядер GPU, а также 16-ядерный Neural Engine для ускорения задач искусственного интеллекта и машинного обучения. Благодаря новой архитектуре и 3-нанометровому техпроцессу процессоры M-серии обеспечивают значительный прирост производительности и энергоэффективности, позволяя быстрее обрабатывать сложные вычисления, графику и многопоточные задачи. ? В ноутбуках используется унифицированная память (Unified Memory), которая одновременно используется процессором и графикой. Объем памяти может отличаться в зависимости от конфигурации и достигать до 128 ГБ, что позволяет комфортно работать с профессиональными приложениями, большими проектами и сложными вычислениями. Такая архитектура уменьшает задержки при обмене данными и повышает общую производительность системы. ? Серия MacBook Pro оснащается высокоскоростными SSD-накопителями, объем которых зависит от выбранной конфигурации. В новых моделях базовый объем хранилища начинается от 1 ТБ, а максимальный может достигать 8 ТБ, что позволяет хранить большие проекты, медиаконтент и рабочие файлы. Современные SSD обеспечивают очень высокую скорость чтения и записи данных, благодаря чему ускоряется запуск системы, программ и обработка крупных файлов. ? Ноутбуки MacBook Pro также оснащены расширенным набором интерфейсов и современных технологий связи. В устройствах присутствуют порты Thunderbolt 5, HDMI с поддержкой вывода изображения до 8K, слот для карты SD, разъем для зарядки MagSafe 3, а также поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Дополняют возможности устройства 12-МП камера Center Stage, система из шести динамиков с пространственным звуком и автономность до 24 часов, что делает MacBook Pro мощным инструментом для профессиональной работы и творчества.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 16'' M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver (MGE64LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M5 Pro
Модель процессора
M5 Pro
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
48 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Pro 20 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
100 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Вьетнам
Описание
? Apple MacBook Pro серии M5 - это линейка профессиональных ноутбуков Apple, предназначенных для работы с ресурсоемкими задачами, включая программирование, монтаж видео, 3D-графику и разработку приложений. Ноутбуки серии выпускаются с дисплеями 14.2 и 16.2 дюйма и отличаются прочным алюминиевым корпусом, высокой производительностью и широкими возможностями подключения. В устройствах используется дисплей Liquid Retina XDR с технологией mini-LED, обеспечивающий высокую яркость, контрастность и точную цветопередачу, что особенно важно для профессиональной работы с графикой и видео. ? Производительность ноутбуков серии обеспечивается процессорами Apple Silicon, включая современные чипы M5, M5 Pro и M5 Max. В зависимости от конфигурации они могут иметь до 18 ядер CPU и до 40 ядер GPU, а также 16-ядерный Neural Engine для ускорения задач искусственного интеллекта и машинного обучения. Благодаря новой архитектуре и 3-нанометровому техпроцессу процессоры M-серии обеспечивают значительный прирост производительности и энергоэффективности, позволяя быстрее обрабатывать сложные вычисления, графику и многопоточные задачи. ? В ноутбуках используется унифицированная память (Unified Memory), которая одновременно используется процессором и графикой. Объем памяти может отличаться в зависимости от конфигурации и достигать до 128 ГБ, что позволяет комфортно работать с профессиональными приложениями, большими проектами и сложными вычислениями. Такая архитектура уменьшает задержки при обмене данными и повышает общую производительность системы. ? Серия MacBook Pro оснащается высокоскоростными SSD-накопителями, объем которых зависит от выбранной конфигурации. В новых моделях базовый объем хранилища начинается от 1 ТБ, а максимальный может достигать 8 ТБ, что позволяет хранить большие проекты, медиаконтент и рабочие файлы. Современные SSD обеспечивают очень высокую скорость чтения и записи данных, благодаря чему ускоряется запуск системы, программ и обработка крупных файлов. ? Ноутбуки MacBook Pro также оснащены расширенным набором интерфейсов и современных технологий связи. В устройствах присутствуют порты Thunderbolt 5, HDMI с поддержкой вывода изображения до 8K, слот для карты SD, разъем для зарядки MagSafe 3, а также поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Дополняют возможности устройства 12-МП камера Center Stage, система из шести динамиков с пространственным звуком и автономность до 24 часов, что делает MacBook Pro мощным инструментом для профессиональной работы и творчества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro 16'' M5 Pro 18CPU/20GPU 48GB 1TB Silver (MGE64LL/A) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 361830 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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