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Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 2 TB Silver eSim купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 2 TB Silver eSim

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Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 2 TB Silver eSim - фото 1
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 2 TB Silver eSim - фото 2
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 2 TB Silver eSim - фото 3
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 2 TB Silver eSim - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple iPhone 17 Pro Max
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2868x1320
Процессор
Apple A19 Pro
Оперативная память
12
Встроенная память
2048
Количество SIM-карт
1
  • Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 2 TB Silver eSim - фото 1
  • Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 2 TB Silver eSim - фото 2
  • Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 2 TB Silver eSim - фото 3
  • Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 2 TB Silver eSim - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
190 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749002
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Характеристики

Бренд
Apple
Комплектация
iPhone, Кабель USB-C (1 м), Документация
Линейка
Apple iPhone 17 Pro Max
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2868x1320
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Apple A19 Pro
Количество ядер
6
Операционная система
iOS
Оперативная память
12
Встроенная память
2048
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
eSIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
18
Камера, МП
48+48+48 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х7х3
Вес, г.
5

Описание товара Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 2 TB Silver eSim

Представляем iPhone 17 Pro Max, разработанные чтобы стать самыми мощными моделями iPhone. В основе конструкции лежит цельнолитой алюминиевый корпус, обеспечивающий максимальную производительность, ёмкость аккумулятора и долговечность. В системе камер iPhone 17 Pro Max вы найдете инновации, которые простираются далеко за пределы привычного. Сюда входит самый большой телеобъектив в истории iPhone с фокусным расстоянием до 200 мм, благодаря тетрапризменной конструкции и увеличенному на 56% сенсору. Это открывает перед вами еще более широкие творческие возможности и позволяет увеличить дальность съемки благодаря 16-кратному оптическому зуму. Снимайте потрясающие фотографии при слабом освещении и невероятные видео. Фронтальная камера открывает гибкие возможности кадрирования для фото и видео — и многое другое. Коснитесь, чтобы расширить поле зрения и повернуть iPhone из портретной ориентации в альбомную, не перемещая его . А когда к снимку присоединяются друзья, поле зрения расширяется, и на ваших селфи поместится больше друзей. От домашних фильмов до голливудских постановок — iPhone 17 Pro Max справится с любыми задачами. Благодаря большему количеству профессиональных функций для видеосъемки, чем когда-либо , — например, улучшенной стабилизации видео, характеристикам кинематографического уровня и совместимости с отраслевыми стандартами — iPhone 17 Pro Max предоставляет мощные инструменты для кинопроизводства под рукой, где бы они ни понадобились. Работаете ли вы с ресурсоёмкой графикой или большими медиафайлами, iPhone 17 Pro Max обеспечивает невероятно высокую производительность благодаря передовой технологии охлаждения. Разработанная Apple испарительная камера с лазерной сваркой в ??сочетании с цельным алюминиевым корпусом эффективно отводит тепло от чипа A19 Pro, обеспечивая ещё более высокую стабильную производительность.

Отзывы о товаре Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 2 TB Silver eSim




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Характеристики
Бренд
Apple
Комплектация
iPhone, Кабель USB-C (1 м), Документация
Линейка
Apple iPhone 17 Pro Max
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2868x1320
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Apple A19 Pro
Количество ядер
6
Операционная система
iOS
Оперативная память
12
Встроенная память
2048
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
eSIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
18
Камера, МП
48+48+48 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем iPhone 17 Pro Max, разработанные чтобы стать самыми мощными моделями iPhone. В основе конструкции лежит цельнолитой алюминиевый корпус, обеспечивающий максимальную производительность, ёмкость аккумулятора и долговечность. В системе камер iPhone 17 Pro Max вы найдете инновации, которые простираются далеко за пределы привычного. Сюда входит самый большой телеобъектив в истории iPhone с фокусным расстоянием до 200 мм, благодаря тетрапризменной конструкции и увеличенному на 56% сенсору. Это открывает перед вами еще более широкие творческие возможности и позволяет увеличить дальность съемки благодаря 16-кратному оптическому зуму. Снимайте потрясающие фотографии при слабом освещении и невероятные видео. Фронтальная камера открывает гибкие возможности кадрирования для фото и видео — и многое другое. Коснитесь, чтобы расширить поле зрения и повернуть iPhone из портретной ориентации в альбомную, не перемещая его . А когда к снимку присоединяются друзья, поле зрения расширяется, и на ваших селфи поместится больше друзей. От домашних фильмов до голливудских постановок — iPhone 17 Pro Max справится с любыми задачами. Благодаря большему количеству профессиональных функций для видеосъемки, чем когда-либо , — например, улучшенной стабилизации видео, характеристикам кинематографического уровня и совместимости с отраслевыми стандартами — iPhone 17 Pro Max предоставляет мощные инструменты для кинопроизводства под рукой, где бы они ни понадобились. Работаете ли вы с ресурсоёмкой графикой или большими медиафайлами, iPhone 17 Pro Max обеспечивает невероятно высокую производительность благодаря передовой технологии охлаждения. Разработанная Apple испарительная камера с лазерной сваркой в ??сочетании с цельным алюминиевым корпусом эффективно отводит тепло от чипа A19 Pro, обеспечивая ещё более высокую стабильную производительность.
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