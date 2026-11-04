Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик 50" QLED (YNDX-00079B)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик 50" QLED (YNDX-00079B)
50" (127 см) Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED YNDX-00079 с корпусом черного цвета работает под управлением YaOS X и обеспечивает поиск в Интернете, запуск любого мультимедийного контента по вашему выбору и установленных приложений. В модели применен экран на основе матрицы QLED с поддержкой разрешения изображения до 4K UltraHD (3840x2160). Высокая детализация картинки в самых темных и светлых участках кадра доступна благодаря функции HDR10. Широкий цветовой охват DCI-P3 93% позволяет дисплею воспроизводить более чем миллиард оттенков цветов. Smart TV для дома Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED YNDX-00079 поддерживает фирменные функции улучшения аудио и изображения Yandex AQ и Yandex PQ. ТВ поддерживает интеграцию в систему умного дома на основе голосового помощника Алиса или протокола Matter. С его помощью можно управлять умной бытовой техникой, отдавая голосовые команды, задавать для устройств сценарии работы.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 36 490 руб.9123 руб. в СплитТелевизор Samsung UE50U8000HUXPY 50" LED 4K Ultra HD черный/серы...
-
В наличииЦена 36 630 руб.9158 руб. в СплитТелевизор Samsung 50" UE50U8000FUXRU черный
-
В наличииЦена 36 870 руб.9218 руб. в СплитТелевизор TCL 43A400 Pro 43"
-
В наличииЦена 37 070 руб.9268 руб. в СплитТелевизор LG NANO 50" 4K UHD AI 50NU900B6LA.ARU
-
В наличииЦена 38 470 руб.9618 руб. в СплитТелевизор TCL 50P7L-RU 50" QLED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 38 990 руб.9748 руб. в СплитТелевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50" 4K Ultra HD QLED Smart...
-
В наличииЦена 39 310 руб.9828 руб. в СплитТелевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50" 4K Ultra...
-
В наличииЦена 39 960 руб.9990 руб. в СплитТелевизор LED Vitek 55" VT-55UBS410 Google TV Frameless черный/ч...
-
В наличииЦена 40 000 руб.10000 руб. в СплитЯндекс ТВ Станция Бейсик 50“
-
В наличииЦена 40 100 руб.10025 руб. в СплитТелевизор Samsung QE32LS03CBUXRU 32" QLED The Frame FULL HD черн...
-
В наличииЦена 40 160 руб.10040 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU)
-
В наличииЦена 40 340 руб.10085 руб. в СплитТелевизор Hisense 55E7S PRO RU 55" 4K UltraHD QLED черный
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик 50" QLED (YNDX-00079B)