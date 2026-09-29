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50" Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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50" Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B)

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50&quot; Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B) - фото 1
50&quot; Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B) - фото 2
50&quot; Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B) - фото 3
50&quot; Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QLED, Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • 50&quot; Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B) - фото 1
  • 50&quot; Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B) - фото 2
  • 50&quot; Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B) - фото 3
  • 50&quot; Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 950 руб. 
Начислим 640 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748846
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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50" Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B)
39 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейка x 2 шт, винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED, Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (1), Ethernet, выход на наушники, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
145
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
11.3

Описание товара 50" Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B)

50" (127 см) Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED YNDX-00079 с корпусом черного цвета работает под управлением YaOS X и обеспечивает поиск в Интернете, запуск любого мультимедийного контента по вашему выбору и установленных приложений. В модели применен экран на основе матрицы QLED с поддержкой разрешения изображения до 4K UltraHD (3840x2160). Высокая детализация картинки в самых темных и светлых участках кадра доступна благодаря функции HDR10. Широкий цветовой охват DCI-P3 93% позволяет дисплею воспроизводить более чем миллиард оттенков цветов. Smart TV для дома Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED YNDX-00079 поддерживает фирменные функции улучшения аудио и изображения Yandex AQ и Yandex PQ. ТВ поддерживает интеграцию в систему умного дома на основе голосового помощника Алиса или протокола Matter. С его помощью можно управлять умной бытовой техникой, отдавая голосовые команды, задавать для устройств сценарии работы.

Отзывы о товаре 50" Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B)




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейка x 2 шт, винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED, Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (1), Ethernet, выход на наушники, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
145
Страна производитель
Китай
Описание
50" (127 см) Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED YNDX-00079 с корпусом черного цвета работает под управлением YaOS X и обеспечивает поиск в Интернете, запуск любого мультимедийного контента по вашему выбору и установленных приложений. В модели применен экран на основе матрицы QLED с поддержкой разрешения изображения до 4K UltraHD (3840x2160). Высокая детализация картинки в самых темных и светлых участках кадра доступна благодаря функции HDR10. Широкий цветовой охват DCI-P3 93% позволяет дисплею воспроизводить более чем миллиард оттенков цветов. Smart TV для дома Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED YNDX-00079 поддерживает фирменные функции улучшения аудио и изображения Yandex AQ и Yandex PQ. ТВ поддерживает интеграцию в систему умного дома на основе голосового помощника Алиса или протокола Matter. С его помощью можно управлять умной бытовой техникой, отдавая голосовые команды, задавать для устройств сценарии работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


50" Телевизор Q-LED Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED (YNDX-00079B) – стоимость товара 39950 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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