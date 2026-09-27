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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI)

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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI) - фото 1
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI) - фото 2
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI) - фото 3
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI) - фото 4
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI) - фото 5
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI) - фото 6
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI) - фото 7
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI) - фото 8
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 790 руб. 
Начислим 1101 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748840
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI)
68 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
47
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.44

Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI)

**Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo V15 G5 IRL — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Lenovo V15 G5 IRL?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5200 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, мгновенный доступ к файлам. * **Качественный дисплей:** матовое IPS-экран с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920 x 1080 пикселей (Full HD) подарит яркое и чёткое изображение. Частота обновления 60 Гц делает картинку плавной. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Подключение к сети:** наличие сетевого интерфейса RJ-45 позволит надёжно подключиться к локальной сети. * **Компактность и стиль:** тёмно-серый корпус из пластика и вес всего 1,61 кг делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel UHD Graphics — для базовых графических задач; * отсутствие предустановленной ОС — свобода выбора операционной системы под ваши нужды; * энергоёмкий аккумулятор (47 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. С ноутбуком Lenovo V15 G5 IRL вы получите надёжного помощника для решения повседневных задач!

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
47
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo V15 G5 IRL — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Lenovo V15 G5 IRL?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5200 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, мгновенный доступ к файлам. * **Качественный дисплей:** матовое IPS-экран с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920 x 1080 пикселей (Full HD) подарит яркое и чёткое изображение. Частота обновления 60 Гц делает картинку плавной. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Подключение к сети:** наличие сетевого интерфейса RJ-45 позволит надёжно подключиться к локальной сети. * **Компактность и стиль:** тёмно-серый корпус из пластика и вес всего 1,61 кг делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel UHD Graphics — для базовых графических задач; * отсутствие предустановленной ОС — свобода выбора операционной системы под ваши нужды; * энергоёмкий аккумулятор (47 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. С ноутбуком Lenovo V15 G5 IRL вы получите надёжного помощника для решения повседневных задач!
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb Grey (83HF00GLRI) – стоимость товара 68790 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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