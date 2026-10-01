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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 15
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 16
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
125 430 руб. 
Начислим 2007 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748839
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00)
125 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х30х7
Вес, кг.
2.3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00)

**Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 — стиль, мощность и удобство в каждой детали!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 255U с частотой до 5,2 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно места для ваших файлов:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших данных. * **Качественный дисплей:** 14-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (WUXGA), матрицей IPS и матовой поверхностью обеспечивает чёткое и яркое изображение с хорошими углами обзора. А сенсорный экран делает взаимодействие с устройством ещё более удобным. * **Современные интерфейсы:** два порта Thunderbolt и сетевой интерфейс RJ-45 позволяют легко подключать различные устройства и обеспечивать стабильное сетевое соединение. * **Компактность и стиль:** чёрный корпус из пластика и вес всего 1,38 кг делают этот ноутбук удобным для переноски. **Дополнительные преимущества:** * энергоёмкий аккумулятор (57 Вт·ч) — работа без подзарядки дольше; * удобная клавиатура с русской раскладкой; * интегрированная графика Intel Graphics — достаточно для повседневных задач и мультимедиа. Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 — это сочетание стильного дизайна, высокой производительности и удобства использования. Отличный выбор для работы, учёбы и развлечений! *Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам.*

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 — стиль, мощность и удобство в каждой детали!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 255U с частотой до 5,2 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно места для ваших файлов:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших данных. * **Качественный дисплей:** 14-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (WUXGA), матрицей IPS и матовой поверхностью обеспечивает чёткое и яркое изображение с хорошими углами обзора. А сенсорный экран делает взаимодействие с устройством ещё более удобным. * **Современные интерфейсы:** два порта Thunderbolt и сетевой интерфейс RJ-45 позволяют легко подключать различные устройства и обеспечивать стабильное сетевое соединение. * **Компактность и стиль:** чёрный корпус из пластика и вес всего 1,38 кг делают этот ноутбук удобным для переноски. **Дополнительные преимущества:** * энергоёмкий аккумулятор (57 Вт·ч) — работа без подзарядки дольше; * удобная клавиатура с русской раскладкой; * интегрированная графика Intel Graphics — достаточно для повседневных задач и мультимедиа. Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 — это сочетание стильного дизайна, высокой производительности и удобства использования. Отличный выбор для работы, учёбы и развлечений! *Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам.*
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00) - по цене 125430 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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