Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 14" IPS Intel Core Ultra 7 255U 16Gb/SSD 512Gb Black (21QDS6DX00)
**Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 — стиль, мощность и удобство в каждой детали!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 255U с частотой до 5,2 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно места для ваших файлов:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших данных. * **Качественный дисплей:** 14-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (WUXGA), матрицей IPS и матовой поверхностью обеспечивает чёткое и яркое изображение с хорошими углами обзора. А сенсорный экран делает взаимодействие с устройством ещё более удобным. * **Современные интерфейсы:** два порта Thunderbolt и сетевой интерфейс RJ-45 позволяют легко подключать различные устройства и обеспечивать стабильное сетевое соединение. * **Компактность и стиль:** чёрный корпус из пластика и вес всего 1,38 кг делают этот ноутбук удобным для переноски. **Дополнительные преимущества:** * энергоёмкий аккумулятор (57 Вт·ч) — работа без подзарядки дольше; * удобная клавиатура с русской раскладкой; * интегрированная графика Intel Graphics — достаточно для повседневных задач и мультимедиа. Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 — это сочетание стильного дизайна, высокой производительности и удобства использования. Отличный выбор для работы, учёбы и развлечений! *Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам.*
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