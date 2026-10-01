Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM)
**Игровой ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете мощный игровой ноутбук? Lenovo LOQ 15ARP10E — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать Lenovo LOQ 15ARP10E?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 с 8 ядрами и частотой до 4,7 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц позволяют комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (M.2 PCIe) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 подарит вам реалистичную графику и плавную анимацию. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей (Full HD) и частотой обновления 144 Гц позволит в полной мере насладиться игровым процессом. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Удобство в использовании:** клавиатура с подсветкой и цифровым блоком сделает работу и игры приятными даже в тёмное время суток. **Дополнительные преимущества:** * поддержка карт памяти SD, SDHC, SDXC; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * стильный серый корпус из пластика. Не упустите шанс приобрести игровой ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E и погрузиться в мир захватывающих игр!
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, RTX 3050, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 80 040 руб.20010 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 80 510 руб.20128 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NV...
-
В наличииЦена 80 740 руб.20185 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/1...
-
В наличииЦена 81 840 руб.20460 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 82 400 руб.20600 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel G...
-
В наличииЦена 82 540 руб.20635 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb ...
-
В наличииЦена 82 540 руб.20635 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD...
-
В наличииЦена 82 620 руб.20655 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Inte...
-
В наличииЦена 82 620 руб.20655 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Inte...
-
В наличииЦена 83 330 руб.20833 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 83 330 руб.20833 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 83 650 руб.20913 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD512Gb/5 co...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, RTX 3050, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP10E 15.6’’ FHD AMD Ryzen 7 170 16b/SSD 512Gb RTX3050 6Gb Grey (83S000BSRM)