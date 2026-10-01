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Ноутбук Colorful P16 Pro-HD77D3201TS-5EAA 16" IPS Intel Core i7-14650HX 32Gb /SSD 1Tb RTX5070 8Gb Win11 White (A10207000033) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Colorful P16 Pro-HD77D3201TS-5EAA 16" IPS Intel Core i7-14650HX 32Gb /SSD 1Tb RTX5070 8Gb Win11 White (A10207000033)

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Ноутбук Colorful P16 Pro-HD77D3201TS-5EAA 16&quot; IPS Intel Core i7-14650HX 32Gb /SSD 1Tb RTX5070 8Gb Win11 White (A10207000033) - фото 1
Ноутбук Colorful P16 Pro-HD77D3201TS-5EAA 16&quot; IPS Intel Core i7-14650HX 32Gb /SSD 1Tb RTX5070 8Gb Win11 White (A10207000033) - фото 2
Ноутбук Colorful P16 Pro-HD77D3201TS-5EAA 16&quot; IPS Intel Core i7-14650HX 32Gb /SSD 1Tb RTX5070 8Gb Win11 White (A10207000033) - фото 3
Ноутбук Colorful P16 Pro-HD77D3201TS-5EAA 16&quot; IPS Intel Core i7-14650HX 32Gb /SSD 1Tb RTX5070 8Gb Win11 White (A10207000033) - фото 4
Ноутбук Colorful P16 Pro-HD77D3201TS-5EAA 16&quot; IPS Intel Core i7-14650HX 32Gb /SSD 1Tb RTX5070 8Gb Win11 White (A10207000033) - фото 5
Ноутбук Colorful P16 Pro-HD77D3201TS-5EAA 16&quot; IPS Intel Core i7-14650HX 32Gb /SSD 1Tb RTX5070 8Gb Win11 White (A10207000033) - фото 6
Ноутбук Colorful P16 Pro-HD77D3201TS-5EAA 16&quot; IPS Intel Core i7-14650HX 32Gb /SSD 1Tb RTX5070 8Gb Win11 White (A10207000033) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Colorful P16 Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Colorful P16 Pro-HD77D3201TS-5EAA 16&quot; IPS Intel Core i7-14650HX 32Gb /SSD 1Tb RTX5070 8Gb Win11 White (A10207000033) - фото 1
  • Ноутбук Colorful P16 Pro-HD77D3201TS-5EAA 16&quot; IPS Intel Core i7-14650HX 32Gb /SSD 1Tb RTX5070 8Gb Win11 White (A10207000033) - фото 2
  • Ноутбук Colorful P16 Pro-HD77D3201TS-5EAA 16&quot; IPS Intel Core i7-14650HX 32Gb /SSD 1Tb RTX5070 8Gb Win11 White (A10207000033) - фото 3
  • Ноутбук Colorful P16 Pro-HD77D3201TS-5EAA 16&quot; IPS Intel Core i7-14650HX 32Gb /SSD 1Tb RTX5070 8Gb Win11 White (A10207000033) - фото 4
  • Ноутбук Colorful P16 Pro-HD77D3201TS-5EAA 16&quot; IPS Intel Core i7-14650HX 32Gb /SSD 1Tb RTX5070 8Gb Win11 White (A10207000033) - фото 5
  • Ноутбук Colorful P16 Pro-HD77D3201TS-5EAA 16&quot; IPS Intel Core i7-14650HX 32Gb /SSD 1Tb RTX5070 8Gb Win11 White (A10207000033) - фото 6
  • Ноутбук Colorful P16 Pro-HD77D3201TS-5EAA 16&quot; IPS Intel Core i7-14650HX 32Gb /SSD 1Tb RTX5070 8Gb Win11 White (A10207000033) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
155 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748835
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Характеристики

Бренд
Colorful
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Colorful P16 Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.35
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.95

Описание товара Ноутбук Colorful P16 Pro-HD77D3201TS-5EAA 16" IPS Intel Core i7-14650HX 32Gb /SSD 1Tb RTX5070 8Gb Win11 White (A10207000033)

**Игровой ноутбук Colorful P16 Pro — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми и задачами? Colorful P16 Pro — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать Colorful P16 Pro?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-14650HX с 16 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и при работе с ресурсоёмкими приложениями. * **Оперативная память 32 ГБ (DDR5):** плавная работа даже при многозадачности. * **Быстрый SSD-накопитель 1 ТБ (M.2):** мгновенная загрузка операционной системы и приложений. * **Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 (8 ГБ GDDR7):** реалистичная графика и высокая частота кадров в играх. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 180 Гц подарит вам незабываемые впечатления от игр и просмотра мультимедиа. Матовое покрытие экрана снизит блики и отражения. * **Удобная клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком:** комфорт при наборе текста и работе с числами. * **Windows 11 Home:** современная операционная система с новыми возможностями и улучшенной безопасностью. * **Подключение к сети:** наличие разъёма RJ-45 для стабильного проводного интернет-соединения. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус белого цвета; * энергоёмкий аккумулятор (53,35 Вт·ч); * компактный вес — всего 2,4 кг. Colorful P16 Pro — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна. С этим ноутбуком вы сможете полностью раскрыть свой потенциал в играх и работе!

Отзывы о товаре Ноутбук Colorful P16 Pro-HD77D3201TS-5EAA 16" IPS Intel Core i7-14650HX 32Gb /SSD 1Tb RTX5070 8Gb Win11 White (A10207000033)




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Характеристики
Бренд
Colorful
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Colorful P16 Pro
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.35
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Игровой ноутбук Colorful P16 Pro — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми и задачами? Colorful P16 Pro — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать Colorful P16 Pro?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-14650HX с 16 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и при работе с ресурсоёмкими приложениями. * **Оперативная память 32 ГБ (DDR5):** плавная работа даже при многозадачности. * **Быстрый SSD-накопитель 1 ТБ (M.2):** мгновенная загрузка операционной системы и приложений. * **Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 (8 ГБ GDDR7):** реалистичная графика и высокая частота кадров в играх. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 180 Гц подарит вам незабываемые впечатления от игр и просмотра мультимедиа. Матовое покрытие экрана снизит блики и отражения. * **Удобная клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком:** комфорт при наборе текста и работе с числами. * **Windows 11 Home:** современная операционная система с новыми возможностями и улучшенной безопасностью. * **Подключение к сети:** наличие разъёма RJ-45 для стабильного проводного интернет-соединения. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус белого цвета; * энергоёмкий аккумулятор (53,35 Вт·ч); * компактный вес — всего 2,4 кг. Colorful P16 Pro — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна. С этим ноутбуком вы сможете полностью раскрыть свой потенциал в играх и работе!
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Colorful P16 Pro-HD77D3201TS-5EAA 16" IPS Intel Core i7-14650HX 32Gb /SSD 1Tb RTX5070 8Gb Win11 White (A10207000033) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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