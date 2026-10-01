Ноутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA 15.6" IPS FHD Intel Core i5-12450H 16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Gray (A10207000035)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA 15.6" IPS FHD Intel Core i5-12450H 16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Gray (A10207000035)
**Игровой ноутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA — мощь и стиль в сером корпусе!** Ищете мощный игровой ноутбук? Colorful X15 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качественный дисплей. **Почему стоит выбрать Colorful X15?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-12450H с 8 ядрами и частотой до 4,4 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения игр и файлов. * **Качественная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти GDDR6 подарит вам реалистичную графику и плавную анимацию. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц — изображение будет ярким, чётким и плавным. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Удобство использования:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу с ноутбуком ещё более комфортной. * **Подключение и расширение возможностей:** наличие кардридера для microSD и сетевого интерфейса RJ-45 позволит подключить необходимые устройства и использовать ноутбук максимально эффективно. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус из пластика — вес всего 2,1 кг; * операционная система Windows 11 Home — современные возможности и удобство использования; * энергоёмкий аккумулятор (54 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. Colorful X15 — это сочетание мощности, стиля и удобства. С этим ноутбуком вы сможете наслаждаться любимыми играми и решать сложные задачи без каких-либо ограничений!
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Отзывы о товаре Ноутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA 15.6" IPS FHD Intel Core i5-12450H 16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Gray (A10207000035)