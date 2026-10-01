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Ноутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA 15.6" IPS FHD Intel Core i5-12450H 16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Gray (A10207000035) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA 15.6" IPS FHD Intel Core i5-12450H 16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Gray (A10207000035)

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Ноутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-12450H 16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Gray (A10207000035) - фото 1
Ноутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-12450H 16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Gray (A10207000035) - фото 2
Ноутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-12450H 16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Gray (A10207000035) - фото 3
Ноутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-12450H 16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Gray (A10207000035) - фото 4
Ноутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-12450H 16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Gray (A10207000035) - фото 5
Ноутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-12450H 16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Gray (A10207000035) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Colorful X15 XS
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-12450H 16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Gray (A10207000035) - фото 1
  • Ноутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-12450H 16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Gray (A10207000035) - фото 2
  • Ноутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-12450H 16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Gray (A10207000035) - фото 3
  • Ноутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-12450H 16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Gray (A10207000035) - фото 4
  • Ноутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-12450H 16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Gray (A10207000035) - фото 5
  • Ноутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-12450H 16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Gray (A10207000035) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748833
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Характеристики

Бренд
Colorful
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Colorful X15 XS
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
54 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA 15.6" IPS FHD Intel Core i5-12450H 16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Gray (A10207000035)

**Игровой ноутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA — мощь и стиль в сером корпусе!** Ищете мощный игровой ноутбук? Colorful X15 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качественный дисплей. **Почему стоит выбрать Colorful X15?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-12450H с 8 ядрами и частотой до 4,4 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения игр и файлов. * **Качественная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти GDDR6 подарит вам реалистичную графику и плавную анимацию. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц — изображение будет ярким, чётким и плавным. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Удобство использования:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу с ноутбуком ещё более комфортной. * **Подключение и расширение возможностей:** наличие кардридера для microSD и сетевого интерфейса RJ-45 позволит подключить необходимые устройства и использовать ноутбук максимально эффективно. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус из пластика — вес всего 2,1 кг; * операционная система Windows 11 Home — современные возможности и удобство использования; * энергоёмкий аккумулятор (54 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. Colorful X15 — это сочетание мощности, стиля и удобства. С этим ноутбуком вы сможете наслаждаться любимыми играми и решать сложные задачи без каких-либо ограничений!

Отзывы о товаре Ноутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA 15.6" IPS FHD Intel Core i5-12450H 16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Gray (A10207000035)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Colorful
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Colorful X15 XS
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
54 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Игровой ноутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA — мощь и стиль в сером корпусе!** Ищете мощный игровой ноутбук? Colorful X15 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качественный дисплей. **Почему стоит выбрать Colorful X15?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-12450H с 8 ядрами и частотой до 4,4 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения игр и файлов. * **Качественная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти GDDR6 подарит вам реалистичную графику и плавную анимацию. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц — изображение будет ярким, чётким и плавным. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Удобство использования:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу с ноутбуком ещё более комфортной. * **Подключение и расширение возможностей:** наличие кардридера для microSD и сетевого интерфейса RJ-45 позволит подключить необходимые устройства и использовать ноутбук максимально эффективно. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус из пластика — вес всего 2,1 кг; * операционная система Windows 11 Home — современные возможности и удобство использования; * энергоёмкий аккумулятор (54 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. Colorful X15 — это сочетание мощности, стиля и удобства. С этим ноутбуком вы сможете наслаждаться любимыми играми и решать сложные задачи без каких-либо ограничений!
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Отзывы


Ноутбук Colorful X15 XS-HE55016512B-1EAA 15.6" IPS FHD Intel Core i5-12450H 16Gb/SSD 512Gb RTX3050 4Gb Win11 Gray (A10207000035) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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