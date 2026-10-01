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Характеристики
Линейка
Colorful X18 Max
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
4096 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748832
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Описание товара Ноутбук Colorful X18 Max-HA99A6404TJ-4EAA 18" IPS Intel Core Ultra 9 275HX 64Gb/SSD 4Tb RTX5090 24Gb Win11 Black (A10207000031)
**Игровой ноутбук Colorful X18 Max-HA99A6404TJ-4EAA — мощь и скорость для настоящих геймеров!**
Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Colorful X18 Max! Высокая производительность и впечатляющие графические возможности делают этот ноутбук идеальным выбором для самых требовательных игр.
**Основные характеристики:**
* **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами, базовая частота — 2,7 ГГц, в режиме Boost — до 5,4 ГГц.
* **Оперативная память:** 64 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — достаточно для многозадачности и ресурсоёмких задач.
* **Хранилище:** SSD 4 ТБ (M.2) — быстрая загрузка системы и приложений, достаточно места для хранения игр и файлов.
* **Графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуков с 24 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и плавный геймплей.
* **Дисплей:** 18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц — чёткое и яркое изображение, плавные динамичные сцены.
* **Матовая поверхность экрана** снижает блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении.
**Дополнительные преимущества:**
* поддержка двух портов Thunderbolt для подключения периферийных устройств;
* кардридер для microSD — удобно работать с мобильными устройствами;
* наличие цифрового блока клавиатуры — удобство при работе с числами;
* сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного проводного интернет-соединения;
* операционная система Windows 11 Home — современные функции и удобный интерфейс.
Цвет корпуса — стильный чёрный, вес — всего 3,6 кг. Ноутбук Colorful X18 Max — это сочетание высокой производительности, качественного дисплея и удобного дизайна. Идеален для геймеров и тех, кто ценит высокую скорость и надёжность!
**Игровой ноутбук Colorful X18 Max-HA99A6404TJ-4EAA — мощь и скорость для настоящих геймеров!**
Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Colorful X18 Max! Высокая производительность и впечатляющие графические возможности делают этот ноутбук идеальным выбором для самых требовательных игр.
**Основные характеристики:**
* **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами, базовая частота — 2,7 ГГц, в режиме Boost — до 5,4 ГГц.
* **Оперативная память:** 64 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — достаточно для многозадачности и ресурсоёмких задач.
* **Хранилище:** SSD 4 ТБ (M.2) — быстрая загрузка системы и приложений, достаточно места для хранения игр и файлов.
* **Графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуков с 24 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и плавный геймплей.
* **Дисплей:** 18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц — чёткое и яркое изображение, плавные динамичные сцены.
* **Матовая поверхность экрана** снижает блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении.
**Дополнительные преимущества:**
* поддержка двух портов Thunderbolt для подключения периферийных устройств;
* кардридер для microSD — удобно работать с мобильными устройствами;
* наличие цифрового блока клавиатуры — удобство при работе с числами;
* сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного проводного интернет-соединения;
* операционная система Windows 11 Home — современные функции и удобный интерфейс.
Цвет корпуса — стильный чёрный, вес — всего 3,6 кг. Ноутбук Colorful X18 Max — это сочетание высокой производительности, качественного дисплея и удобного дизайна. Идеален для геймеров и тех, кто ценит высокую скорость и надёжность!
Ноутбук Colorful X18 Max-HA99A6404TJ-4EAA 18" IPS Intel Core Ultra 9 275HX 64Gb/SSD 4Tb RTX5090 24Gb Win11 Black (A10207000031) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Colorful X18 Max-HA99A6404TJ-4EAA 18" IPS Intel Core Ultra 9 275HX 64Gb/SSD 4Tb RTX5090 24Gb Win11 Black (A10207000031)