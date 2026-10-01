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Ноутбук Colorful X18 Max-HA98C3202TV-4EAA 18" IPS Intel Core Ultra 9 275HX 32Gb/SSD 2Tb RTX5080 16Gb Win11 Black (A10207000032) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Colorful X18 Max-HA98C3202TV-4EAA 18" IPS Intel Core Ultra 9 275HX 32Gb/SSD 2Tb RTX5080 16Gb Win11 Black (A10207000032)

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Ноутбук Colorful X18 Max-HA98C3202TV-4EAA 18&quot; IPS Intel Core Ultra 9 275HX 32Gb/SSD 2Tb RTX5080 16Gb Win11 Black (A10207000032) - фото 1
Ноутбук Colorful X18 Max-HA98C3202TV-4EAA 18&quot; IPS Intel Core Ultra 9 275HX 32Gb/SSD 2Tb RTX5080 16Gb Win11 Black (A10207000032) - фото 2
Ноутбук Colorful X18 Max-HA98C3202TV-4EAA 18&quot; IPS Intel Core Ultra 9 275HX 32Gb/SSD 2Tb RTX5080 16Gb Win11 Black (A10207000032) - фото 3
Ноутбук Colorful X18 Max-HA98C3202TV-4EAA 18&quot; IPS Intel Core Ultra 9 275HX 32Gb/SSD 2Tb RTX5080 16Gb Win11 Black (A10207000032) - фото 4
Ноутбук Colorful X18 Max-HA98C3202TV-4EAA 18&quot; IPS Intel Core Ultra 9 275HX 32Gb/SSD 2Tb RTX5080 16Gb Win11 Black (A10207000032) - фото 5
Ноутбук Colorful X18 Max-HA98C3202TV-4EAA 18&quot; IPS Intel Core Ultra 9 275HX 32Gb/SSD 2Tb RTX5080 16Gb Win11 Black (A10207000032) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Colorful X18 Max
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук Colorful X18 Max-HA98C3202TV-4EAA 18&quot; IPS Intel Core Ultra 9 275HX 32Gb/SSD 2Tb RTX5080 16Gb Win11 Black (A10207000032) - фото 1
  • Ноутбук Colorful X18 Max-HA98C3202TV-4EAA 18&quot; IPS Intel Core Ultra 9 275HX 32Gb/SSD 2Tb RTX5080 16Gb Win11 Black (A10207000032) - фото 2
  • Ноутбук Colorful X18 Max-HA98C3202TV-4EAA 18&quot; IPS Intel Core Ultra 9 275HX 32Gb/SSD 2Tb RTX5080 16Gb Win11 Black (A10207000032) - фото 3
  • Ноутбук Colorful X18 Max-HA98C3202TV-4EAA 18&quot; IPS Intel Core Ultra 9 275HX 32Gb/SSD 2Tb RTX5080 16Gb Win11 Black (A10207000032) - фото 4
  • Ноутбук Colorful X18 Max-HA98C3202TV-4EAA 18&quot; IPS Intel Core Ultra 9 275HX 32Gb/SSD 2Tb RTX5080 16Gb Win11 Black (A10207000032) - фото 5
  • Ноутбук Colorful X18 Max-HA98C3202TV-4EAA 18&quot; IPS Intel Core Ultra 9 275HX 32Gb/SSD 2Tb RTX5080 16Gb Win11 Black (A10207000032) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
285 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748831
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Характеристики

Бренд
Colorful
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Colorful X18 Max
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
98 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
6.6

Описание товара Ноутбук Colorful X18 Max-HA98C3202TV-4EAA 18" IPS Intel Core Ultra 9 275HX 32Gb/SSD 2Tb RTX5080 16Gb Win11 Black (A10207000032)

**Ноутбук Colorful X18 Max-HA98C3202TV-4EAA — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Colorful X18 Max! Этот мощный игровой ноутбук оснащён всем необходимым для захватывающего игрового опыта. **Основные характеристики:** * **Процессор:** Intel Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами, базовая частота — 2,7 ГГц, в режиме Boost — до 5,4 ГГц. * **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц. * **Хранилище:** скоростной SSD на 2 ТБ (тип M.2). * **Видеокарта:** дискретная NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков с 16 ГБ видеопамяти GDDR7. * **Дисплей:** матовое IPS-экран с диагональю 18 дюймов, разрешением 3840 x 2400 пикселей и частотой обновления 240 Гц — идеально для детализированной и плавной картинки. * **Операционная система:** Windows 11 Home. **Дополнительные преимущества:** * два порта Thunderbolt для быстрого подключения периферийных устройств; * кардридер для microSD — удобно для работы с внешними носителями; * цифровой блок клавиатуры — удобство при работе с числами; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного проводного интернет-соединения. Стильный чёрный корпус из пластика и вес всего 3,6 кг делают этот ноутбук не только мощным, но и мобильным. Colorful X18 Max — выбор тех, кто ценит высокую производительность и качество.

Отзывы о товаре Ноутбук Colorful X18 Max-HA98C3202TV-4EAA 18" IPS Intel Core Ultra 9 275HX 32Gb/SSD 2Tb RTX5080 16Gb Win11 Black (A10207000032)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Colorful
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Colorful X18 Max
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
98 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Colorful X18 Max-HA98C3202TV-4EAA — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Colorful X18 Max! Этот мощный игровой ноутбук оснащён всем необходимым для захватывающего игрового опыта. **Основные характеристики:** * **Процессор:** Intel Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами, базовая частота — 2,7 ГГц, в режиме Boost — до 5,4 ГГц. * **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц. * **Хранилище:** скоростной SSD на 2 ТБ (тип M.2). * **Видеокарта:** дискретная NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков с 16 ГБ видеопамяти GDDR7. * **Дисплей:** матовое IPS-экран с диагональю 18 дюймов, разрешением 3840 x 2400 пикселей и частотой обновления 240 Гц — идеально для детализированной и плавной картинки. * **Операционная система:** Windows 11 Home. **Дополнительные преимущества:** * два порта Thunderbolt для быстрого подключения периферийных устройств; * кардридер для microSD — удобно для работы с внешними носителями; * цифровой блок клавиатуры — удобство при работе с числами; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного проводного интернет-соединения. Стильный чёрный корпус из пластика и вес всего 3,6 кг делают этот ноутбук не только мощным, но и мобильным. Colorful X18 Max — выбор тех, кто ценит высокую производительность и качество.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Colorful X18 Max-HA98C3202TV-4EAA 18" IPS Intel Core Ultra 9 275HX 32Gb/SSD 2Tb RTX5080 16Gb Win11 Black (A10207000032) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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