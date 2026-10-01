Ноутбук Colorful X18 Max-HA98C3202TV-4EAA 18" IPS Intel Core Ultra 9 275HX 32Gb/SSD 2Tb RTX5080 16Gb Win11 Black (A10207000032)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Colorful X18 Max-HA98C3202TV-4EAA 18" IPS Intel Core Ultra 9 275HX 32Gb/SSD 2Tb RTX5080 16Gb Win11 Black (A10207000032)
**Ноутбук Colorful X18 Max-HA98C3202TV-4EAA — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Colorful X18 Max! Этот мощный игровой ноутбук оснащён всем необходимым для захватывающего игрового опыта. **Основные характеристики:** * **Процессор:** Intel Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами, базовая частота — 2,7 ГГц, в режиме Boost — до 5,4 ГГц. * **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц. * **Хранилище:** скоростной SSD на 2 ТБ (тип M.2). * **Видеокарта:** дискретная NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков с 16 ГБ видеопамяти GDDR7. * **Дисплей:** матовое IPS-экран с диагональю 18 дюймов, разрешением 3840 x 2400 пикселей и частотой обновления 240 Гц — идеально для детализированной и плавной картинки. * **Операционная система:** Windows 11 Home. **Дополнительные преимущества:** * два порта Thunderbolt для быстрого подключения периферийных устройств; * кардридер для microSD — удобно для работы с внешними носителями; * цифровой блок клавиатуры — удобство при работе с числами; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного проводного интернет-соединения. Стильный чёрный корпус из пластика и вес всего 3,6 кг делают этот ноутбук не только мощным, но и мобильным. Colorful X18 Max — выбор тех, кто ценит высокую производительность и качество.
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Отзывы о товаре Ноутбук Colorful X18 Max-HA98C3202TV-4EAA 18" IPS Intel Core Ultra 9 275HX 32Gb/SSD 2Tb RTX5080 16Gb Win11 Black (A10207000032)