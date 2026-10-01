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Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6" IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6" IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279)

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Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 1
Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 2
Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 3
Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 4
Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 5
Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 6
Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 7
Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 8
Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 9
Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 10
Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 11
Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Modern 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 1
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 2
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 3
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 4
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 5
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 6
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 7
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 8
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 9
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 10
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 11
  • Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748830
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.68

Описание товара Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6" IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279)

**Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? MSI Modern 15 F1MXG — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать MSI Modern 15 F1MXG?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-120U с 10 ядрами и частотой до 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественный дисплей:** матовый экран с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920 x 1080 пикселей и типом матрицы IPS подарит вам яркое и чёткое изображение. Частота обновления 60 Гц делает картинку плавной. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным. * **Компактность и стиль:** вес всего 1,7 кг и стильный серый корпус позволят вам всегда брать ноутбук с собой. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics — для базовых графических задач; * кардридер для microSD — удобно для работы с фотографиями и другими файлами с мобильных устройств; * сетевой интерфейс RJ-45 — для стабильного проводного интернет-соединения; * отсутствие предустановленной ОС — вы можете выбрать и установить ту операционную систему, которая вам больше всего подходит. С ноутбуком MSI Modern 15 F1MXG вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6" IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? MSI Modern 15 F1MXG — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать MSI Modern 15 F1MXG?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-120U с 10 ядрами и частотой до 5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественный дисплей:** матовый экран с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920 x 1080 пикселей и типом матрицы IPS подарит вам яркое и чёткое изображение. Частота обновления 60 Гц делает картинку плавной. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает набор текста приятным и удобным. * **Компактность и стиль:** вес всего 1,7 кг и стильный серый корпус позволят вам всегда брать ноутбук с собой. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics — для базовых графических задач; * кардридер для microSD — удобно для работы с фотографиями и другими файлами с мобильных устройств; * сетевой интерфейс RJ-45 — для стабильного проводного интернет-соединения; * отсутствие предустановленной ОС — вы можете выбрать и установить ту операционную систему, которая вам больше всего подходит. С ноутбуком MSI Modern 15 F1MXG вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!
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Отзывы


Ноутбук MSI Modern 15 F1MXG-1279XRU 15.6" IPS FHD Intel Core 5 120U 16Gb/SSD 512Gb Platinum Gray (9S7-15S111-1279) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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