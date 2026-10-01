Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-1248XRU 15.6" IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-1248)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-1248XRU 15.6" IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-1248)
**Игровой ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете мощный игровой ноутбук? MSI Cyborg 15 B13WEKG — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качественный дисплей. **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 15 B13WEKG?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5200 МГц позволяют комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Качественная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 создаёт реалистичную графику и позволяет наслаждаться детализированным изображением. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц обеспечивает плавное изображение без размытия в динамичных сценах. Матовая поверхность экрана снижает блики, а IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и хорошую цветопередачу. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком ещё комфортнее. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус чёрного цвета; * вес всего 1,95 кг — удобно брать с собой; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (55,2 Вт·ч) обеспечивает длительное время работы без подзарядки. MSI Cyborg 15 B13WEKG — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна. С этим ноутбуком вы получите максимум удовольствия от игр и работы!
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