Top.Mail.Ru
Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-1248XRU 15.6" IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-1248) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-1248XRU 15.6" IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-1248)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-1248XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-1248) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-1248XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-1248) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-1248XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-1248) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-1248XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-1248) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-1248XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-1248) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-1248XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-1248) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-1248XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-1248) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-1248XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-1248) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-1248XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-1248) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-1248XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-1248) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-1248XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-1248) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-1248XRU 15.6&quot; IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-1248) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748829
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
55.2
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.68

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-1248XRU 15.6" IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-1248)

**Игровой ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете мощный игровой ноутбук? MSI Cyborg 15 B13WEKG — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качественный дисплей. **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 15 B13WEKG?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5200 МГц позволяют комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Качественная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 создаёт реалистичную графику и позволяет наслаждаться детализированным изображением. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц обеспечивает плавное изображение без размытия в динамичных сценах. Матовая поверхность экрана снижает блики, а IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и хорошую цветопередачу. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком ещё комфортнее. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус чёрного цвета; * вес всего 1,95 кг — удобно брать с собой; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (55,2 Вт·ч) обеспечивает длительное время работы без подзарядки. MSI Cyborg 15 B13WEKG — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна. С этим ноутбуком вы получите максимум удовольствия от игр и работы!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-1248XRU 15.6" IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-1248)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
55.2
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Игровой ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете мощный игровой ноутбук? MSI Cyborg 15 B13WEKG — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качественный дисплей. **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 15 B13WEKG?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5200 МГц позволяют комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. * **Качественная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 создаёт реалистичную графику и позволяет наслаждаться детализированным изображением. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц обеспечивает плавное изображение без размытия в динамичных сценах. Матовая поверхность экрана снижает блики, а IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и хорошую цветопередачу. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком ещё комфортнее. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус чёрного цвета; * вес всего 1,95 кг — удобно брать с собой; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (55,2 Вт·ч) обеспечивает длительное время работы без подзарядки. MSI Cyborg 15 B13WEKG — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна. С этим ноутбуком вы получите максимум удовольствия от игр и работы!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-1248XRU 15.6" IPS FHD Intel Core i5-13420H 16Gb/SSD 512Gb RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-1248) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...