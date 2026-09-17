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Характеристики
Тип товара
Фонари и переносные световые приборы
Мощность, Вт
60
Длина кабеля, м
5
Цоколь
Е27
Цвет корпуса
красный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара ЗУБР 60 Вт, переносный светильник открытого типа (61802)
Светильник переносной Зубр 61802_z01 оптимален при строительстве и ремонте, а также для использования в бытовых и промышленных помещениях. Модель имеет прочный пластиковый корпус, который устойчив к истиранию и появлению различных дефектов. Плафон произведен из термостойкого стекла, не подверженного трещинам при перепадах температуры.Светильник переносной Зубр 61802_z01 совместим с лампами накаливания мощностью 60 Вт. Оптимальная длина кабеля позволяет использовать устройство на значительном расстоянии от источника питания. Рукоятка имеет прорезиненное покрытие и эргономичную форму, поэтому не скользит и обеспечивает надежный хват. Небольшой вес изделия создает комфортные условия при эксплуатации и транспортировке. Для удобства пользователя на корпусе модели есть крючок для подвешивания.
Светильник переносной Зубр 61802_z01 оптимален при строительстве и ремонте, а также для использования в бытовых и промышленных помещениях. Модель имеет прочный пластиковый корпус, который устойчив к истиранию и появлению различных дефектов. Плафон произведен из термостойкого стекла, не подверженного трещинам при перепадах температуры.Светильник переносной Зубр 61802_z01 совместим с лампами накаливания мощностью 60 Вт. Оптимальная длина кабеля позволяет использовать устройство на значительном расстоянии от источника питания. Рукоятка имеет прорезиненное покрытие и эргономичную форму, поэтому не скользит и обеспечивает надежный хват. Небольшой вес изделия создает комфортные условия при эксплуатации и транспортировке. Для удобства пользователя на корпусе модели есть крючок для подвешивания.
ЗУБР 60 Вт, переносный светильник открытого типа (61802) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1050 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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