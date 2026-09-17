Умные очки Ray-Ban Meta Wayfarer (Gen2) RW4012 S53 (L) Shiny Black/Green
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма оправы
квадратные
Цвет линз
зеленый
Материал линз
пластик
Количество камер
2
Количество динамиков
2
Количество микрофонов
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748816
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Характеристики
Бренд
Ray-Ban
Цвет
прозрачный, зеленый, черный
Комплектация
- Зарядный чехол - Салфетка для очистки- Краткое руководство пользователя
Класс защиты
IPX4
Форма оправы
квадратные
Цвет линз
зеленый
Материал линз
пластик
Длина заушника, мм
150
Ширина мостика, мм
22
Ширина линзы, мм
53
Текстура
матовая
Способ управления
сенсор в дужке, управление с мобильного приложения
Голосовое управление
да, только на английском языке
Количество камер
2
Разрешение камеры
12 Мп
Максимальное разрешение видео
2203x2938
Частота кадров в секунду
30
Динамики
встроенные в дужки
Количество динамиков
2
Встроенный микрофон
Да
Количество микрофонов
5
Встроенная память
32 Гб
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка Wi-Fi
да
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
AI функции
Да
Датчики
микрофон
Совместимость
iOS 14.4 и выше, Android 10 и выше
Питание
от аккумулятора
Время работы от аккумулятора, ч
8
Время работы с зарядным чехлом, ч
48
Время зарядки аккумулятора, мин
75
Время зарядки чехла, ч
3.5
Разъём питания
USB Type-C
Страна производитель
Италия
Вес, г.
5
Описание товара Умные очки Ray-Ban Meta Wayfarer (Gen2) RW4012 S53 (L) Shiny Black/Green
Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2 G15 Green L (53-22) — это сочетание классического стиля Ray-Ban и современных интеллектуальных функций. Очки позволяют снимать фото и видео от первого лица, слушать музыку, принимать звонки и использовать голосового помощника, оставаясь при этом стильным повседневным аксессуаром.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Ray-Ban
Цвет
прозрачный, зеленый, черный
Комплектация
- Зарядный чехол - Салфетка для очистки- Краткое руководство пользователя
Класс защиты
IPX4
Форма оправы
квадратные
Цвет линз
зеленый
Материал линз
пластик
Длина заушника, мм
150
Ширина мостика, мм
22
Ширина линзы, мм
53
Текстура
матовая
Развернуть
Способ управления
сенсор в дужке, управление с мобильного приложения
Голосовое управление
да, только на английском языке
Количество камер
2
Разрешение камеры
12 Мп
Максимальное разрешение видео
2203x2938
Частота кадров в секунду
30
Динамики
встроенные в дужки
Количество динамиков
2
Встроенный микрофон
Да
Количество микрофонов
5
Встроенная память
32 Гб
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка Wi-Fi
да
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
AI функции
Да
Датчики
микрофон
Совместимость
iOS 14.4 и выше, Android 10 и выше
Питание
от аккумулятора
Время работы от аккумулятора, ч
8
Время работы с зарядным чехлом, ч
48
Время зарядки аккумулятора, мин
75
Время зарядки чехла, ч
3.5
Разъём питания
USB Type-C
Страна производитель
Италия
Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2 G15 Green L (53-22) — это сочетание классического стиля Ray-Ban и современных интеллектуальных функций. Очки позволяют снимать фото и видео от первого лица, слушать музыку, принимать звонки и использовать голосового помощника, оставаясь при этом стильным повседневным аксессуаром.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Умные очки Ray-Ban Meta Wayfarer (Gen2) RW4012 S53 (L) Shiny Black/Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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