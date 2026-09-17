Умные очки Ray-Ban Meta Skyler (Gen1) RW4010 S52 (M) Shiny Black/Green
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма оправы
кошачий глаз
Цвет линз
зеленый
Материал линз
пластик
Количество камер
2
Количество динамиков
2
Количество микрофонов
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748806
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Характеристики
Бренд
Ray-Ban
Цвет
черный, зеленый
Комплектация
- Зарядный чехол - Салфетка для очистки- Краткое руководство пользователя
Класс защиты
IPX4
Форма оправы
кошачий глаз
Цвет линз
зеленый
Материал линз
пластик
Длина заушника, мм
150
Ширина мостика, мм
20
Ширина линзы, мм
52
Текстура
глянцевая
Способ управления
сенсор в дужке, управление с мобильного приложения
Голосовое управление
да, только на английском языке
Количество камер
2
Разрешение камеры
12 Мп
Максимальное разрешение видео
1440x1920
Частота кадров в секунду
30
Динамики
встроенные в дужки
Количество динамиков
2
Встроенный микрофон
Да
Количество микрофонов
5
Встроенная память
32 Гб
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка Wi-Fi
да
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
AI функции
Да
Датчики
микрофон
Совместимость
iOS 14.4 и выше, Android 10 и выше
Питание
от аккумулятора
Время работы от аккумулятора, ч
4
Время работы с зарядным чехлом, ч
32
Время зарядки аккумулятора, мин
0
Время зарядки чехла, ч
0
Разъём питания
USB Type-C
Страна производитель
Италия
Вес, г.
5
Описание товара Умные очки Ray-Ban Meta Skyler (Gen1) RW4010 S52 (M) Shiny Black/Green
Ray-Ban Skyler — умные AR-очки в культовом классическом дизайне, сочетающие стиль повседневного аксессуара и современные цифровые технологии. Внешне модель выглядит как обычные солнцезащитные очки, но внутри скрывает камеру, аудиосистему, AI-функции и беспроводные интерфейсы для съёмки, общения и управления контентом без смартфона.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Ray-Ban
Цвет
черный, зеленый
Комплектация
- Зарядный чехол - Салфетка для очистки- Краткое руководство пользователя
Класс защиты
IPX4
Форма оправы
кошачий глаз
Цвет линз
зеленый
Материал линз
пластик
Длина заушника, мм
150
Ширина мостика, мм
20
Ширина линзы, мм
52
Текстура
глянцевая
Развернуть
Способ управления
сенсор в дужке, управление с мобильного приложения
Голосовое управление
да, только на английском языке
Количество камер
2
Разрешение камеры
12 Мп
Максимальное разрешение видео
1440x1920
Частота кадров в секунду
30
Динамики
встроенные в дужки
Количество динамиков
2
Встроенный микрофон
Да
Количество микрофонов
5
Встроенная память
32 Гб
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка Wi-Fi
да
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
AI функции
Да
Датчики
микрофон
Совместимость
iOS 14.4 и выше, Android 10 и выше
Питание
от аккумулятора
Время работы от аккумулятора, ч
4
Время работы с зарядным чехлом, ч
32
Время зарядки аккумулятора, мин
0
Время зарядки чехла, ч
0
Разъём питания
USB Type-C
Страна производитель
Италия
Ray-Ban Skyler — умные AR-очки в культовом классическом дизайне, сочетающие стиль повседневного аксессуара и современные цифровые технологии. Внешне модель выглядит как обычные солнцезащитные очки, но внутри скрывает камеру, аудиосистему, AI-функции и беспроводные интерфейсы для съёмки, общения и управления контентом без смартфона.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Умные очки Ray-Ban Meta Skyler (Gen1) RW4010 S52 (M) Shiny Black/Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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