Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/512Gb SSD/16" IPS WUXGA/noOS Cosmic blue (83K2003LRM)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/512Gb SSD/16" IPS WUXGA/noOS Cosmic blue (83K2003LRM)
Ноутбук Lenovo в стильном синем корпусе сочетает практичность и производительность для повседневных задач. Экран диагональю 16 дюймов обеспечивает комфортное рабочее пространство, а SSD объёмом 512 ГБ — быстрый доступ к файлам и достаточно места для документов, приложений и медиаконтента. В основе ноутбука — процессор Intel с 8 ядрами, способный уверенно справляться с многозадачностью. Встроенная видеокарта подходит для повседневной работы и просмотра контента, а видеоинтерфейс HDMI позволяет подключить внешний экран. Корпус выполнен из пластика и алюминия, сочетая лёгкость и выразительный внешний вид. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно установить подходящую ОС под свои задачи.
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Теги товара: Для дома, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/512Gb SSD/16" IPS WUXGA/noOS Cosmic blue (83K2003LRM)