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Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18" FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18" FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0)

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Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18&quot; FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0) - фото 1
Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18&quot; FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0) - фото 2
Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18&quot; FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0) - фото 3
Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18&quot; FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0) - фото 4
Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18&quot; FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0) - фото 5
Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18&quot; FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0) - фото 6
Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18&quot; FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0) - фото 7
Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18&quot; FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 18
Операционная система
DOS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18&quot; FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18&quot; FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18&quot; FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18&quot; FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18&quot; FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18&quot; FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18&quot; FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18&quot; FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748803
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 18
Операционная система
DOS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х32х7
Вес, кг.
4

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18" FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0)

Ноутбук ASUS VivoBook 18 M1807GA-S8007 выполнен в пластиковом корпусе синего цвета. Процессор AMD Ryzen AI 7 445 с алгоритмами искусственного интеллекта и 32 ГБ оперативной памяти отвечают за быстродействие портативного компьютера в программах, веб-браузере, многозадачном режиме. В качестве хранилища данных установлен твердотельный накопитель объемом 1000 ГБ. Ноутбук ASUS VivoBook 18 M1807GA-S8007 оснащен 18-дюймовым экраном на основе матрицы IPS формата Full HD. Частота 144 Гц позволяет плавно воспроизводить динамичное видео. Цветовой охват 100% sRGB обеспечивает точную передачу оттенков при обработке графического контента. Для комфортного управления при недостаточной освещенности установлена полноразмерная клавиатура с белой LED-подсветкой. Клавиша Copilot запускает интерфейс виртуального ИИ-помощника. Веб-камера 2 Мп (1080p) гарантирует контрастные четкие видеоконференции и поддерживает функцию распознавания лица Windows Hello.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18" FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 18
Операционная система
DOS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Развернуть
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук ASUS VivoBook 18 M1807GA-S8007 выполнен в пластиковом корпусе синего цвета. Процессор AMD Ryzen AI 7 445 с алгоритмами искусственного интеллекта и 32 ГБ оперативной памяти отвечают за быстродействие портативного компьютера в программах, веб-браузере, многозадачном режиме. В качестве хранилища данных установлен твердотельный накопитель объемом 1000 ГБ. Ноутбук ASUS VivoBook 18 M1807GA-S8007 оснащен 18-дюймовым экраном на основе матрицы IPS формата Full HD. Частота 144 Гц позволяет плавно воспроизводить динамичное видео. Цветовой охват 100% sRGB обеспечивает точную передачу оттенков при обработке графического контента. Для комфортного управления при недостаточной освещенности установлена полноразмерная клавиатура с белой LED-подсветкой. Клавиша Copilot запускает интерфейс виртуального ИИ-помощника. Веб-камера 2 Мп (1080p) гарантирует контрастные четкие видеоконференции и поддерживает функцию распознавания лица Windows Hello.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18" FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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