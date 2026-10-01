Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18" FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18" FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0)
Ноутбук ASUS VivoBook 18 M1807GA-S8007 выполнен в пластиковом корпусе синего цвета. Процессор AMD Ryzen AI 7 445 с алгоритмами искусственного интеллекта и 32 ГБ оперативной памяти отвечают за быстродействие портативного компьютера в программах, веб-браузере, многозадачном режиме. В качестве хранилища данных установлен твердотельный накопитель объемом 1000 ГБ. Ноутбук ASUS VivoBook 18 M1807GA-S8007 оснащен 18-дюймовым экраном на основе матрицы IPS формата Full HD. Частота 144 Гц позволяет плавно воспроизводить динамичное видео. Цветовой охват 100% sRGB обеспечивает точную передачу оттенков при обработке графического контента. Для комфортного управления при недостаточной освещенности установлена полноразмерная клавиатура с белой LED-подсветкой. Клавиша Copilot запускает интерфейс виртуального ИИ-помощника. Веб-камера 2 Мп (1080p) гарантирует контрастные четкие видеоконференции и поддерживает функцию распознавания лица Windows Hello.
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Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8007 AMD Ryzen AI7 445/32Gb/1Tb SSD/18" FHD+ 1920x1200 IPS 144Hz AMD Radeon Graphics 840M/DOS Blue (90NB17Y1-M000K0)